Privatisasi BUMN: Menguntungkan Pemodal Mengorbankan Warga Negara

Yudhie Haryono dan Agus Rizal

Agus Rizal adalah seorang dosen di Universitas MH Thamrin

Dia pernah meneliti tentang The Effect Of Comparison Of Online Consumer Review Information On Online Purchases At Online Supermarket Through Customer Value As An Intervening Variabel dan The Influence of The Employer Branding, Employee Motivation, Employee Job Satisfaction To The Employee Performance Of The Special Hospital In Jakarta

Ekonom istana selalu memilih ide privatisasi. Praktiknya sudah berulang yakni privatisasi BUMN selalu dipasarkan sebagai cara modern mengelola perusahaan negara agar lebih efisien.

Kata “profesional” dipakai seperti mantra, seolah birokrasi adalah biang kerok semua masalah.

Pada birokrasi yang kurang efektif, privatisasi jadi solusi.

Pada agensi yang KKN, privatisasi jadi obatnya.

Padahal, ide di baliknya bukan sekadar efisiensi, tetapi penyerahan kendali sektor strategis kepada pasar dan pemodal besar (konglomerasi dan oligarki).

Di sinilah mazhab neoliberalisme bekerja diam-diam: menyamarkan agenda pengalihan kekayaan publik menjadi sumber keuntungan kelompok modal.

Di sini, undang-undang perekonomian nasional harus punya kontra skemanya.

Tentu, demi warga-negara dan konstitusinya.

Neoliberalisme menganggap negara dan pemerintahan tidak boleh terlalu besar dan kuat, terutama ketika negara punya aset produktif yang bisa dimanfaatkan.

BUMN dianggap mengganggu kompetisi karena negara ikut bermain dalam pasar.

Maka, privatisasi diposisikan sebagai penyembuh, padahal obat ini justru menyingkirkan negara dari ruang ekonomi penting.

Negara dijauhkan, modal masuk, dan aset publik berubah menjadi komoditas pribadi.