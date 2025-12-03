Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribunners
LIVE ●
tag populer

Tribunners / Citizen Journalism

Jangan Tertipu, Konten Viral yang Terlalu Bombastis Bisa Jadi Hoaks

Pentingnya publik memilah informasi benar dari hoaks, akses media kredibel jadi kunci cegah kegaduhan digital.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Glery Lazuardi
zoom-in Jangan Tertipu, Konten Viral yang Terlalu Bombastis Bisa Jadi Hoaks
HO/IST
WANSESLAUS MANGUT - Masyarakat diajak lebih kritis membedakan berita benar dan hoaks di tengah derasnya arus informasi digital. 

Wenseslaus Manggut

Tokoh Media di Indonesia

Profesional dan pengalaman di berbagai media

Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)

Pentingnya kemampuan publik membedakan informasi benar dengan konten hoaks di tengah derasnya arus informasi digital. 

Media profesional selalu memiliki pola kerja yang jelas, mulai dari sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan hingga proses redaksi yang bisa dipantau. 

Sementara konten hoaks cenderung tampil berlebihan, bombastis, dan sengaja dirancang untuk memancing emosi pembacanya.

Rekomendasi Untuk Anda

Kolaborasi antara media dan berbagai lembaga merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari.

Bentuk kerja sama itu, katanya, bisa ditempatkan pada berbagai level mulai dari penyediaan informasi, pengembangan sumber daya manusia, hingga kolaborasi bisnis yang wajar dalam ekosistem industri media.

Kerja sama dengan pemerintah, korporasi, kepolisian, maupun kejaksaan penting, terutama dalam konteks penanganan hoaks dan ujaran kebencian.

Penanganan hoaks membutuhkan alat bantu verifikasi di lapangan.

Situasi ketika hoaks muncul dari daerah yang jauh seperti di Aceh atau Jayawijaya, Papua, sementara redaksi tidak memiliki perwakilan langsung di wilayah tersebut. 

Dalam kondisi itu, aparat kepolisian, pemerintah daerah, maupun organisasi masyarakat sipil setempat dapat memberikan klarifikasi awal untuk memastikan kebenaran informasi.

 Jadi kalau kerjasama dalam konteks hoax, mengatasi hoax, saya kira menurut saya memang itu harus segera dilakukan. Dan itu lebih efektif

Saya juga mengingatkan publik agar tidak mudah terjebak pada kegaduhan di media sosial.

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Halaman 1/2
12

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email redaksi@tribunnews.com


Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Tags:
media massa
hoaks
media
Wenseslaus Manggut
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Kasus Arya Daru Berlanjut! Polisi Gandeng META Usut Aktivitas Media Sosial Usai Kematian

Kasus Arya Daru Berlanjut! Polisi Gandeng META Usut Aktivitas Media Sosial Usai Kematian

20 Link Twibbon Hari Menanam Pohon Indonesia 2025, Dilengkapi Cara Buat & Bagikan di Medsos

20 Link Twibbon Hari Menanam Pohon Indonesia 2025, Dilengkapi Cara Buat & Bagikan di Medsos

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas