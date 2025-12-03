Menata Ulang Pengawas Sistem Merit Pasca Putusan MK

Oleh :

IGN Agung Yuliarta Endrawan, SH, MH, CCFA

Mantan Direktur Kebijakan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Mantan Asisten Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024 yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo pada 16 Oktober 2025 memberikan dasar konstitusional yang sangat penting bagi rekonstruksi pengawasan sistem merit.

Putusan Nomor 121/PUU-XXII/ 2024 itu menegaskan kembali urgensi lembaga independen yang mengawasi penerapan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN).

MK menilai penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam UU No 20/2023 tentang ASN telah menimbulkan kekosongan pengawasan yang berisiko melemahkan asas profesionalitas, integritas, dan netralitas ASN.

Dengan menyatakan Pasal 26 ayat (2) huruf d UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai bahwa pengawasan merit harus dilaksanakan oleh lembaga independen.

Mahkamah menegaskan perlunya mekanisme check and balances dari lembaga eksternal independen yang mampu menahan potensi penyimpangan kewenangan dalam manajemen ASN.

Tenggang waktu paling lama dua tahun pembentukan lembaga tersebut bukan hanya arahan, tetapi mandat konstitusional untuk memperbaiki Manajemen ASN secara komprehensif.

Secara yuridis, penguatan pengawas merit sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance) dalam Pasal 5 jo. Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menekankan legalitas, perlindungan hak-hak asasi, tidak konflik kepentingan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, dan kepastian hukum.

Dalam konteks pembangunan nasional, keberadaan lembaga pengawas merit juga menjadi prasyarat penting bagi visi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045, di mana profesionalisme birokrasi, integritas aparatur, dan tata kelola yang bersih menjadi fondasi untuk mencapai negara maju.

Kelemahan yang terjadi pada Komisi ASN sebelumnya memberikan pembelajaran penting bahwa permasalahan bukan pada nama lembaga, tetapi pada desain kelembagaan yang tidak cukup memberikan kemandirian operasional dan kekuatan eksekusi.