EN-LMND: Banjir Bandang Sumatera Akibat 'Serakahnomics'

EN-LMND sebut banjir bandang di Sumatera akibat “Serakahnomics”: ekspansi ekstraktif rakus, negara diminta lakukan perubahan struktural.

Editor: Glery Lazuardi
Aktivis EN-LMND menyerukan penghentian praktik pembangunan rakus yang dinilai memperparah bencana banjir dan longsor di Sumatera. 

EN-LMND

EN-LMND adalah singkatan dari Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, sebuah organisasi gerakan mahasiswa progresif yang berazaskan Pancasila dan lahir dari semangat reformasi

LMND didirikan pada 9–12 Juli 1999 di Bogor, bertepatan dengan gelombang perjuangan mahasiswa menggulingkan rezim Orde Baru

EN-LMND bersifat nasional dan demokratis. Dibangun sebagai antitesis terhadap rezim Orde Baru yang otoriter dan militeristik. Konsisten menuntut demokrasi kerakyatandi bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan pendidikan.

Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND) menegaskan bahwa bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merupakan konsekuensi langsung dari praktik pembangunan yang mereka sebut sebagai “Serakahnomics” — sebuah model ekonomi rakus yang digerakkan oleh imperialisme, oligarki, dan birokrat korup.

Menurut EN-LMND, Serakahnomics bekerja melalui ekspansi industri ekstraktif tak terkendali yang hanya mengutamakan keuntungan kelompok elite, mulai dari korporasi besar hingga pejabat pemberi izin, sambil mengabaikan keselamatan ekologis dan ruang hidup rakyat. 

Pembukaan lahan sawit, operasi tambang, dan eksploitasi lain di kawasan hulu dinilai merusak penyangga lingkungan, menghilangkan resapan air, serta memperparah sedimentasi sungai.

Dampak bencana ini sangat besar. Data BNPB mencatat lebih dari 750 warga meninggal, 650 orang masih hilang, dan 3,3 juta penduduk terdampak.

Tim SAR juga mengevakuasi lebih dari 33 ribu warga, angka yang masih berpotensi meningkat seiring terbukanya akses ke daerah terisolasi.

Curah hujan ekstrem hanyalah pemicu teknis. Banjir ini lahir dari kerakusan yang dilegalkan melalui praktik Serakahnomics yaitu imperialisme, oligarki, dan birokrat korup yang menghancurkan lingkungan. Selama model pembangunan ini dipertahankan, rakyat akan terus menjadi korban.

EN-LMND mengecam negara yang dinilai terlalu lemah menghadapi kepentingan korporasi. Negara tidak boleh terus menjadi penonton ketika ruang hidup rakyat dirampas oleh kaum Serakahnomics.

EN-LMND mendesak pemerintah mengambil langkah struktural jangka panjang, bukan sekadar respons darurat. Solidaritas kemanusiaan dinilai penting, namun akar masalah sistemik tidak boleh diabaikan.

Adapun tuntutan utama EN-LMND meliputi:

• Moratorium total izin baru industri ekstraktif dan perkebunan sawit skala besar di kawasan hulu dan wilayah rawan bencana.

• Audit lingkungan menyeluruh dan penindakan tegas terhadap perusahaan pelanggar.

Halaman 1/2
12

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email redaksi@tribunnews.com


Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Tags:
banjir
banjir bandang
Sumatera
