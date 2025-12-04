Presisi Kapolri untuk Menata Kembali Ruang Hutan Buntut Fenomena Kayu Gelondongan di Lokasi Banjir

Oleh: Fauzan Ohorella

Ketua Umum Front Pemuda Indonesia Raya

TRIBUNNEWS.COM - Bencana alam banjir yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh menjadi titik balik kesadaran manusia dalam melihat tanda-tanda sinyal dari alam.

Saat awan mendung bergemuruh, air tidak mungkin turun bersama dengan kayu gelondongan.

Ketika debit air meninggi juga sebuah kemustahilan pohon-pohon ikut parkir di tengah-tengah pemukiman warga.

Fenomena kayu gelondongan harus membangun rasa empati dan simpati tentang penghayatan kita untuk terus memberi penghargaan dan kembali menata ruang hutan sebagai fondasi dan perlindungan hayati serta ekologi hutan Indonesia.

Di era Presiden Prabowo Subianto, kebijakan pemerintah harus memliki semangat penataan ruang hutan dan tata kelola lingkungan dalam keberlanjutan pembangunan, dimana menjaga ekologi harus jadi inti fondasi pembangunan Indonesia Raya.

Hal ini relevan dengan fenomen gelondongan kayu yang melintas dan menyapa masyarakat ditengah banjir yang melanda.

Sebab, hutan adalah benteng pertahanan bangsa bukan komoditi yang senantiasa menjadi aset semata.

Sunyi Dalam Gerak, Proaktif Dalam Bertindak

Kehadiran anggota Polri menjadi booster keceriaan bagi warga terdampak banjir dimana saat masyarakat Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, hingga Meureudu, Aceh, terlihat suram dengan penuh wajah kepanikan dan ketakutan, Polri bergerak dalam sunyi hadir memberikan sentuhan hangat untuk memberi bantuan dengan mengevakuasi, distribusi logistik, membangun tenda pengungsian, dan memberikan traumahealing kepada anak-anak.

Sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Listyo Sigit melalui Presisi Polri merespon potrait fenomena gelondongan kayu secara kesadaran bahwa pembenahan lingkungan hidup harus menjadi semangat bersama dan sigap untuk membukan penyelidikan dalam menjawab ribuan kayu yang datang dengan derasnya air.

Respon sigap Kapolri Listyo dengan membuka penyelidikan terhadap gelondongan kayu adalah wujud nyata Presisi Polri. Merespon secara sadar dan sigap dengan melibatkan pemerintah, Kementerian Kehutanan, KLH, BNPB, dan stakeholder daerah."

Bahasa Alam Untuk Indonesia Raya

Kayu-kayu yang terseret bukanlah sekadar sebuah arus tapi ungkapan bahasa alam kepada Indonesia raya.

Tanah longsor adalah pesan bahwa akar pohon tidak lagi menopang. Pohon yang tumbang bukan karena lapuk, mungkin karena ada yang sengaja menebang.