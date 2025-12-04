Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribunners
LIVE ●
tag populer

Tribunners / Citizen Journalism

Antara Cuaca Ekstrem dan Kerusakan Ekologi: Mengapa Green Victimology Penting?

Green victimology merupakan studi yang mengkaji korban kejahatan lingkungan, mencakup manusia, hewan, tumbuhan, serta lingkungan secara keseluruhan.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Tiara Shelavie
zoom-in Antara Cuaca Ekstrem dan Kerusakan Ekologi: Mengapa Green Victimology Penting?
/Polda Aceh
BANJIR DI SUMATERA - Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah bersama pejabat Utama Polda Aceh, menempuh perjalanan darat selama lima hari melewati jalur yang terputus, terendam air, tertutup lumpur pekat di Aceh Tamiang. Selasa (2/12/2025). (Polda Aceh/Tribunnews/HO) 

Oleh: Nabila Ihza Nur Muttaqi, S.H., M.H.

Advokat dan Dosen Fakultas Hukum UNY

Pada akhir November 2025, bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda wilayah-wilayah di Sumatera, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat.

Hujan dengan intensitas tinggi yang turun berhari-hari, diperparah dengan kerusakan hutan di daerah hulu serta buruknya sistem drainase, menyebabkan banyak wilayah terendam dan memicu bencana alam.

Musibah ini kembali menggugah kesadaran masyarakat bahwa sebagian besar negara kita tengah berada dalam darurat ekologis.

Arus air deras yang membawa lumpur, batu, dan kayu gelondongan merusak rumah, jembatan, sawah, serta berbagai fasilitas publik.

Jutaan warga mengungsi, ratusan jiwa terenggut, dan kerusakan lingkungan meninggalkan luka panjang. Banjir dan longsor ini menjadi puncak dari kerusakan ekologis yang telah berlangsung lama akibat kebijakan yang acuh terhadap kondisi alam, seperti deforestasi yang masif, pembukaan konsesi tanpa kendali, penyalahgunaan skema perizinan, dan lemahnya pengawasan pemerintah. 

Rekomendasi Untuk Anda

Apa itu Green Victimology?

Green victimology merupakan studi yang mengkaji korban kejahatan lingkungan, mencakup manusia, hewan, tumbuhan, serta lingkungan secara keseluruhan.

Konsep ini berkembang untuk menangani viktimisasi lingkungan dengan memperluas perhatian tidak hanya pada korban manusia, tetapi juga pada korban non-manusia dan lingkungan itu sendiri.

Pendekatan ini didasarkan pada perspektif ekosentris, yang melihat lingkungan sebagai entitas dengan nilai intrinsik yang harus dihormati.  

Konsep ini berfokus pada perlindungan korban lingkungan, yang dampaknya bisa dirasakan oleh generasi sekarang maupun masa depan, dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan lingkungan. 

Baca juga: Menkop: Ekosistem Minyak Jelantah Berbasis Koperasi Bawa Manfaat Ekonomi dan Lingkungan

Cuaca Ekstrem dan Kerusakan Ekosistem

Cuaca ekstrem dan kerusakan ekosistem memiliki hubungan yang sangat erat, dan hal ini semakin terlihat dalam musibah yang baru-baru ini melanda Sumatera dan Aceh.

Perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global, salah satunya akibat emisi gas rumah kaca, telah mengubah pola cuaca secara drastis.

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Regional

Kaleidoskop 2025: Daftar 5 Kasus Anak Bunuh Orang Tua, Terbaru Bocah SD 12 Tahun Habisi Ibu di Medan

Super Skor

Sumardji Beberkan Hal-Hal Tak Masuk Akal di Timnas U-22 Indonesia Saat Berlaga di SEA Games 2025

Halaman 1/3
123

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email redaksi@tribunnews.com


Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Tags:
Tribunners
cuaca ekstrem
ekologi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Peringatan Dini Gelombang Tinggi, BMKG: Gelombang 4 Meter Berpotensi Terjadi di Nias

Peringatan Dini Gelombang Tinggi, BMKG: Gelombang 4 Meter Berpotensi Terjadi di Nias

Seruak Dingin Siberia dan Hujan Ekstrem Bakal Terjadi di Indonesia Jelang Natal dan Tahun Baru

Seruak Dingin Siberia dan Hujan Ekstrem Bakal Terjadi di Indonesia Jelang Natal dan Tahun Baru

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas