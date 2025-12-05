Belajar dari Tsunami Aceh, Penetapan Bencana Nasional Tak Menjamin Evakuasi-Bantuan Cepat

Daniel Christian Tarigan

Akademisi dan Praktisi

Founder & CEO @qnclaundry | Dosen Praktisi Netral & imparsial, bahas Bisnis, Kebijakan & UMKM

Riwayat Pendidikan

Prasetiya Mulya Business School Magister Manajemen (MM), Administrasi Bisnis dan Manajemen Umum

Universitas Airlangga (UNAIR) Sarjana Hukum (SH), Hukum Bisnis

Universitas Airlangga (UNAIR) Sarjana Hukum (LLB), Ilmu Hukum

Desakan penetapan status ‘bencana nasional’ untuk merespons banjir dan tanah longsor di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dinilai tidak akan mempengaruhi kecepatan penanganan bencana. Status bencana nasional hanya terlihat di atas kertas.

Status bencana nasional tidak mempercepat apa-apa. Contohnya peristiwa tsunami Aceh 2004. Saat itu, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) langsung menetapkan status bencana nasional kurang dari 24 jam.

Di tsunami Aceh 2004, Presiden SBY sudah menetapkan status bencana nasional kurang dari 24 jam. Apakah bantuan langsung sampai? Apakah korban langsung bisa dievakuasi? Tidak.

Membandingkan pendataan korban terdampak bencana tsunami di Thailand dan Sri Lanka. Pada hari ke-5 pascabencana, pemerintah Thailand merilis data spesifik bahwa 4.541 orang tewas.

Lalu, Sri Lanka di hari ke-3 juga sudah bisa mengonfirmasi bahwa 21.715 orang tewas. Meskipun status negaranya sama- sama berkembang, birokrasi mereka sanggup menghitung mayat dengan cepat di lapangan karena akses ke lokasi relatif terbuka.

Sementara itu, Indonesia butuh waktu bulanan untuk mengetahui pasti jumlah korban tewas akibat tsunami.

Pada minggu pertama pasca bencana, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla saat itu hanya bisa memberikan estimasi kasar, yaitu sekitar 40.000 korban jiwa.

Butuh waktu bulanan untuk kita tahu angka aslinya, (sekitar) 167.000 korban jiwa/hilang.