Angkutan Sekolah Gratis di Kabupaten Tulungagung: Transportasi Aman, Pendidikan Terjangkau

Oleh: Djoko Setijowarno

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata,

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat

TRIBUNNERS - KABUPATEN Tulungagung yang dikenal luas sebagai salah satu penghasil marmer terbesar di Indonesia dan kerap dijuluki Bumi Marmer atau Kota Cethe, memiliki beragam keunggulan yang membuatnya menonjol di Jawa Timur.

Keunggulan tersebut mencakup potensi besar di sektor ekonomi, kekayaan pariwisata, dan warisan budaya yang unik.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung, melalui Dinas Perhubungan, telah menyelenggarakan program bus sekolah gratis sejak tahun 2013. Layanan ini diperuntukkan bagi seluruh pelajar dari tingkat SD hingga SMA, baik di wilayah perkotaan maupun pinggiran.

Karena layanan ini diberikan secara gratis tanpa pungutan biaya, program ini telah terbukti sangat signifikan dalam meringankan beban ekonomi keluarga di Tulungagung.

Program ini memiliki tiga tujuan utama yang saling mendukung. Pertama, program ini bertujuan mengurangi ketergantungan pelajar pada kendaraan pribadi, yang secara langsung berkontribusi pada penekanan angka kecelakaan lalu lintas.

Kedua, kami berupaya menumbuhkan budaya penggunaan transportasi publik dan disiplin waktu di kalangan pelajar sejak dini. Ketiga, program ini diposisikan sebagai embrio penting bagi pembangunan sistem angkutan umum massal perkotaan yang lebih berkelanjutan di masa depan.

Banyak pelajar harus berjuang mencapai sekolah karena ketiadaan transportasi umum yang memadai. Sebagian besar siswa, hingga lebih dari 60 persen terpaksa menggunakan sepeda motor pribadi meski jarak tempuh kurang dari 10 km, yang sayangnya meningkatkan risiko kecelakaan secara signifikan.

Situasi ini diperparah dengan matinya angkutan pedesaan (ANGDES), sementara biaya transportasi harian menjadi beban berat bagi keluarga berpenghasilan rendah.

Angkutan sekolah dioperasikan jam 05.30–07.00 dan 12.30–14.00 dengan kecepatan rencana 40 km/jam.

Ada perubahan

Sebelum adanya bus sekolah, situasi transportasi pelajar di Tulungagung dipenuhi tantangan. Banyak siswa terpaksa mengandalkan sepeda motor pribadi atau berboncengan, menciptakan risiko kecelakaan yang tinggi.

Secara ekonomi, keluarga harus mengeluarkan biaya rutin yang memberatkan, sekitar Rp 200.000 hingga Rp 300.000 per bulan. Selain itu, tingkat kehadiran siswa sering tidak stabil, terutama saat cuaca buruk atau jika terdapat kendala operasional MPU (Mobil Penumpang Umum).

Di jalan raya, lebih dari 300 kendaraan pribadi pelajar setiap hari menyebabkan kepadatan dan berkontribusi pada polusi udara.

Sejak program angkutan sekolah gratis dioperasikan, perubahan positif yang terjadi sungguh signifikan. Di bidang keselamatan, kasus kecelakaan yang melibatkan pelajar telah menurun hingga 27 persen sejak program dimulai.