Saat Kapolri Hadir di Antara Lautan Banjir Kayu Gelondongan

Oleh Mukhlis Ramlan

Wakil Presiden Forum Pengacara Kesatuan Tanah Air (Fakta) RI

Mukhlis Ramlan adalah magister hukum Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM)

TRIBUNNEWS.COM - Bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) tentu menjadi alarm kehidupan bagi kita semua bahwa kapanpun musibah bisa datang dan melanda siapapun.

Lebih mengerikan dari kerusakan alam akibat keserakahan manusia ini adalah hilangnya nalar kritis kita sebagai anak bangsa untuk hadir memberikan kritik yang konstruktif serta hadir untuk membangun bangsa ini dengan berbagai potensi yang kita miliki.

Mungkin perdana di bangsa ini ada bencana alam banjir yang didalamnya terdapat jutaan kubik kayu gelondongan dengan berbagai ukuran dan menghantam apapun yang menghalangi alirannya baik itu rumah , jembatan, sekolah, pesantren, pasar, dan tempat ibadah.

Ratusan manusia meninggal dunia karena banjir ini dan bahkan yang hilang pun tak terhitung banyaknya.

Fenomena alam yang tidak biasa ini tentu menjadi catatan khusus yang langsung diambil tindakan serius oleh Presiden Prabowo Subianto.

Begitupun Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menurunkan personel kepolisian semaksimal mungkin turun membantu rakyat yang terkena bencana.

Sekaligus Kapolri mengusut tuntas siapa dalang atas pelaku dugaan illegal logging tersebut.

Faktanya ada nomor di batang batang kayu gelondongan itu dari berbagai jenis dan jika pohon yang hanyut mana dahan ranting daun dan akarnya?

Fakta ini yang direspon cepat Kapolri melibatkan semua institusi baik BNPB, TNI, KLH, pemda setempat.

Bahkan rakyat terlihat bersatu untuk saling bantu dan memberikan informasi menyeluruh dan menjadi titik balik untuk penanganan tata kelola hutan yang ramah lingkungan.

Siapapun yang diduga menjadi dalang atas bencana alam maha dahsyat ini harus diseret ke pengadilan karena akibat ulahnya menebang pohon secara masif sehingga terjadi banjir yang merenggut ribuan nyawa rakyat tak berdosa.

Ini kejahatan luar biasa, hutan dibabat, rakyat jadi korban dan alam mengalami kerusakan. Dan kerusakan ekosistem alam butuh waktu yang lama untk menormalisasinya.

Pesan alam ini juga sebagai pengingat kita semua bahwa pohon memiliki makna yang sangat dalam terhadap ummat manusia.