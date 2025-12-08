Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Menyongsong Era Baru Kedaulatan Hukum: Urgensi RUU Hukum Perdata Internasional, Pilar Indonesia Emas

Saatnya kita meninggalkan warisan kolonial dan menyongsong hukum masa depan yang berkeadilan

Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Menyongsong Era Baru Kedaulatan Hukum: Urgensi RUU Hukum Perdata Internasional, Pilar Indonesia Emas
Istimewa
I WAYAN SUDIRTA - Anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan, Dr. I Wayan Sudirta, SH., MH, 

Oleh: Dr. I Wayan Sudirta, SH., MH.

TRIBUNNEWS.COM -  Di tengah deru arus globalisasi yang menisbikan batas-batas negara, Indonesia berdiri di persimpangan sejarah hukum yang krusial.

Kebutuhan akan kepastian hukum dalam interaksi lintas negara bukan lagi sekadar wacana akademis, melainkan sebuah imperatif nasional. 

Kehadiran Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) yang kini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 bukan sekadar pembaruan regulasi, melainkan sebuah proklamasi kemandirian hukum perdata Indonesia di kancah global.

Dari Belenggu Kolonial Menuju Kemandirian Nasional

Ironi terbesar dalam sistem hukum perdata internasional kita saat ini adalah ketergantungan pada aturan yang diciptakan hampir dua abad lalu.

Hingga detik ini, pijakan hukum kita masih merujuk pada Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB) tahun 1847, sebuah peninggalan Hindia Belanda.

Pasal 16, 17, dan 18 AB 1847 yang mengatur hubungan hukum antara warga negara Indonesia dan pihak asing, meskipun memuat prinsip dasar, sudah sangat usang dan tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan zaman.

Ketiadaan kodifikasi HPI yang mandiri menyebabkan fragmentasi hukum yang parah.

Aturan HPI terserak dalam berbagai undang-undang, mulai dari Pasal 18 UU ITE, UU Perkawinan, UU Kewarganegaraan, hingga UU Penanaman Modal. Kondisi "tambal sulam" ini mengakibatkan arah kebijakan hukum menjadi tidak konsisten dan melemahkan daya saing Indonesia dalam perdagangan serta investasi internasional.

Kita membutuhkan sebuah unifikasi hukum yang mengakhiri rezim kolonial ini dan menggantinya dengan sistem yang berwawasan nasional namun berstandar internasional.

Landasan Filosofis: Kepastian, Keadilan, dan Pelindungan

Secara filosofis, RUU HPI hadir untuk menjawab tiga pilar utama: kepastian hukum, keadilan, dan pelindungan warga negara.

Pertama, kepastian hukum (Legal Certainty). Tanpa aturan HPI yang jelas, pelaku bisnis dan individu terjebak dalam ketidakpastian mengenai hukum mana yang berlaku (Lex Causae).

RUU ini hadir untuk memangkas kebingungan tersebut dengan menetapkan titik pertalian yang tegas.
Kedua, keadilan (Justice).

