Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Tekanan Bencana

Banjir bandang Aceh, Sumut, Sumbar gerus ekonomi hingga 50%. Pemerintah siapkan kebijakan kontra-siklus untuk jaga pertumbuhan nasional.

Editor: Glery Lazuardi
MUHAMMAD SYARKAWI RAUF - Muhammad Syarkawi Rauf menyoroti kerusakan infrastruktur di Aceh, Sumut, dan Sumbar akibat banjir bandang menjadi ancaman serius bagi roda ekonomi wilayah dan nasional. Pemerintah didorong gerak cepat memulihkan rantai pasok, pertanian, hingga investasi agar perekonomian tak jatuh lebih dalam. 

Muhammad Syarkawi Rauf

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin (Unhas)

Komisioner dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI) periode 2012 – 2018

Banjir bandang Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) menghancurkan infrastruktur ekonomi dan membuat siklus bisnis (real business cycle – RBC) seketika memasuki fase menurun (busts).

Mengingat skala bencananya yang besar, kejadian ini dapat menggerus perekonomian di tiga daerah tersebut sekitar 30 hingga 50 persen.

Fenomena seperti ini mengingatkan kita kepada pandangan dua ekonom peraih hadiah nobel ekonomi tahun 2004, yaitu Finn Kydland, professor ekonomi di Universitas California, Amerika Serikat (AS) dan Edward Prescott, professor ekonomi di Arizona State University, AS, tentang dinamika perekonomian dan RBC.

Keduanya berpandangan bahwa perekonomian bersifat dinamis dan berfluktuasi, pada periode tertentu mengalami booming (fase naik) dan pada periode berikutnya mengalami busts (fase turun).

Fase boom dan busts dalam perekonomian dipandang sebagai respon alamiah terhadap tekanan eksternal yang dapat bersumber dari sisi pasokan berupa bencana alam. 

Fase Penurunan 

Tekanan eksternal pada sisi pasokan (supply-side shock) dalam bentuk bencana banjir bandang berdampak riil (real effect) pada sektor pertanian, merusak sistem logistik yang mengganggu distribusi barang (supply chain shock), dan menurunkan volume perdagangan.

Hal ini menyebabkan kelangkaan barang, harga menjadi naik (inflasi), dan hilangnya lapangan kerja.

Secara umum, perekonomian Aceh, Sumut dan Sumbar yang menjadi pusat bencana sangat didominasi oleh empat kegiatan ekonomi utama, yaitu usaha pertanian, perdagangan, konstruksi serta usaha transportasi dan telekomunikasi.

Dimana, usaha pertanian mencapai sekitar 26,62 persen dari Gross Domestic Product (GDP) untuk Aceh, 25,72 persen untuk Sumut dan 21,04 persen untuk Sumbar.

Sementara usaha perdagangan mencapai 15,63 persen dari GDP di Aceh, 18,63 persen di Sumut dan 17,23 persen di Sumbar.

Demikian juga dengan sektor konstruksi, sekitar 9,38 persen dari GDP di Aceh, 12 persen di Sumut dan 8,97 persen di Sumbar. Selanjutnya, usaha transportasi dan telekomunikasi sekitar 7,71 persen dari GDP di Aceh, 4,81 persen di Sumut dan 10,22 persen di Sumbar. 

Ketiga perekonomian di atas berkontribusi terhadap perekonoian nasional diukur dengan GDP sebesar 7,51 persen, yaitu masing-masing, Aceh berkontribusi sekitar 1,16 persen, Sumut sebesar 4,85 persen dan Sumbar sekitar 1,49 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga secara tahunan sebesar 4,46 persen untuk Aceh, 4,55 persen Sumut dan 3,36 persen Sumbar. 

Halaman 1/3
123

Tags:
bencana
ekonomi
Muhammad Syarkawi Rauf
