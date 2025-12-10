Kepemimpinan Strategis di Era Disrupsi, Mengubah Kekacauan Menjadi Senjata untuk Mendominasi Pasar

Oleh : Elfrida Viesta Napitupulu & Heri Supriadi

ELFRIDA VIESTA NAPITUPULU

Elfrida Viesta Napitupulu adalah praktisi pemasaran dan akademisi dengan pengalaman lintas industri termasuk di perusahaan consumer goods dan multinasional.

Spesialisasinya adalah dalam mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dengan pendekatan lokal yang kuat. Selain berkarier di dunia korporat, ia juga berdedikasi di dunia pendidikan sebagai dosen manajemen dan pemasaran.

Gelar doktor ilmu manajemen yang diraihnya dengan predikat cum laude melengkapi pengalaman praktisnya yang luas di industri.

HERI SUPRIADI

Heri Supriadi adalah profesional di bidang keuangan dan strategi dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di industri telekomunikasi.

Sejak bergabung dengan Telkom Group pada 1991, ia telah memegang berbagai peran strategis termasuk sebagai CFO Telkomsel dan kini CFO Telkom Group.

Latar belakang pendidikannya mencakup gelar sarjana teknik industri dari ITB, MBA dari Kanada, dan doktor bisnis dari Unpad. Selain peran utamanya, ia juga aktif mendukung pengembangan bisnis digital melalui posisi komisaris di beberapa perusahaan.

Lupakan citra pemimpin sebagai nahkoda yang tenang dan penuh perhitungan. Itu adalah gambaran dari era yang telah usai. Saat ini, dunia bisnis dilanda badai disrupsi digital, gejolak geopolitik, dan persaingan yang digerakkan oleh algoritma.

Pemimpin masa kini bukanlah seorang perencana; mereka adalah agen perubahan, pembangkit kekacauan yang terukur, dan ahli dalam menciptakan "ledakan terkendali" di dalam organisasi mereka sendiri—sebelum kekuatan eksternal yang menghancurkan itu datang. Ini bukan sekadar soal mengelola; ini adalah perang operasional dan psikologis melawan inertia (kekakuan).

Peran pemimpin telah bergeser dari memastikan stabilitas menjadi merancang sistem yang justru berkembang dalam gejolak, mengubah ketidakpastian dari ancaman menjadi senjata paling ampuh.

Pilar utama dari kepemimpinan semacam ini adalah kelincahan hiperkompetitif. Ini bukan tentang memiliki rencana lima tahun, melainkan tentang memiliki siklus OODA (Observe, Orient, Decide, Act) yang berputar lebih cepat daripada pesaing.

Pemimpin harus menumbuhkan kewaspadaan berkelanjutan, menciptakan organisasi yang mampu merasakan perubahan pasar bukan melalui laporan triwulan, tetapi melalui sistem saraf hidup yang terdiri dari aliran data, interaksi pelanggan, dan intelijen dari lini terdepan.

Ini mengharuskan pembongkaran hierarki kaku yang memperlambat pengambilan keputusan dan menggantinya dengan unit-unit otonom yang lincah—tim lintas fungsi yang diberi wewenang untuk berputar haluan, bereksperimen, dan menyerang peluang tanpa menunggu persetujuan dari atas.