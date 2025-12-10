Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribunners
LIVE ●
tag populer

Tribunners / Citizen Journalism

Kepemimpinan Strategis di Era Disrupsi, Mengubah Kekacauan Menjadi Senjata untuk Mendominasi Pasar

Pemimpin era disrupsi bukan sekadar perencana, tapi pencipta kekacauan terukur yang mengubah ancaman jadi peluang.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Glery Lazuardi
zoom-in Kepemimpinan Strategis di Era Disrupsi, Mengubah Kekacauan Menjadi Senjata untuk Mendominasi Pasar
shutterstock
ILUSTRASI PEMIMPIN - Pemimpin era disrupsi bukan sekadar perencana, tapi pencipta kekacauan terukur yang mengubah ancaman jadi peluang. 

Oleh : Elfrida Viesta Napitupulu & Heri Supriadi

ELFRIDA VIESTA NAPITUPULU

Elfrida Viesta Napitupulu adalah praktisi pemasaran dan akademisi dengan pengalaman lintas industri termasuk di perusahaan consumer goods dan multinasional.

Spesialisasinya adalah dalam mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dengan pendekatan lokal yang kuat. Selain berkarier di dunia korporat, ia juga berdedikasi di dunia pendidikan sebagai dosen manajemen dan pemasaran.

Gelar doktor ilmu manajemen yang diraihnya dengan predikat cum laude melengkapi pengalaman praktisnya yang luas di industri.

HERI SUPRIADI

Heri Supriadi adalah profesional di bidang keuangan dan strategi dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di industri telekomunikasi.

Rekomendasi Untuk Anda

Sejak bergabung dengan Telkom Group pada 1991, ia telah memegang berbagai peran strategis termasuk sebagai CFO Telkomsel dan kini CFO Telkom Group.

Latar belakang pendidikannya mencakup gelar sarjana teknik industri dari ITB, MBA dari Kanada, dan doktor bisnis dari Unpad. Selain peran utamanya, ia juga aktif mendukung pengembangan bisnis digital melalui posisi komisaris di beberapa perusahaan.

Lupakan citra pemimpin sebagai nahkoda yang tenang dan penuh perhitungan. Itu adalah gambaran dari era yang telah usai. Saat ini, dunia bisnis dilanda badai disrupsi digital, gejolak geopolitik, dan persaingan yang digerakkan oleh algoritma.

Pemimpin masa kini bukanlah seorang perencana; mereka adalah agen perubahan, pembangkit kekacauan yang terukur, dan ahli dalam menciptakan "ledakan terkendali" di dalam organisasi mereka sendiri—sebelum kekuatan eksternal yang menghancurkan itu datang. Ini bukan sekadar soal mengelola; ini adalah perang operasional dan psikologis melawan inertia (kekakuan).

Peran pemimpin telah bergeser dari memastikan stabilitas menjadi merancang sistem yang justru berkembang dalam gejolak, mengubah ketidakpastian dari ancaman menjadi senjata paling ampuh.

Pilar utama dari kepemimpinan semacam ini adalah kelincahan hiperkompetitif. Ini bukan tentang memiliki rencana lima tahun, melainkan tentang memiliki siklus OODA (Observe, Orient, Decide, Act) yang berputar lebih cepat daripada pesaing.

Pemimpin harus menumbuhkan kewaspadaan berkelanjutan, menciptakan organisasi yang mampu merasakan perubahan pasar bukan melalui laporan triwulan, tetapi melalui sistem saraf hidup yang terdiri dari aliran data, interaksi pelanggan, dan intelijen dari lini terdepan.

Ini mengharuskan pembongkaran hierarki kaku yang memperlambat pengambilan keputusan dan menggantinya dengan unit-unit otonom yang lincah—tim lintas fungsi yang diberi wewenang untuk berputar haluan, bereksperimen, dan menyerang peluang tanpa menunggu persetujuan dari atas.

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Halaman 1/2
12

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email redaksi@tribunnews.com


Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Tags:
disrupsi
Elfrida Viesta Napitupulu
Heri Supriadi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

AHY Ungkap 5 Strategi Hadapi Krisis Global dan Disrupsi Teknologi, Indonesia Siap? 

AHY Ungkap 5 Strategi Hadapi Krisis Global dan Disrupsi Teknologi, Indonesia Siap? 

Ketidakpastian Jadi Tantangan Baru dalam Industri Perjalanan

Ketidakpastian Jadi Tantangan Baru dalam Industri Perjalanan

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas