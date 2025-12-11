Refleksi Hari HAM Sedunia 2025: Merawat HAM, Merawat Indonesia

Tulisan ini dibuat sebagai refleksi peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia. Majelis Umum PBB menetapkan tanggal 10 Desember sebagai Hari HAM.

Warga Muda bersama Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia (Sekolahpolkom), Center for Civic and Human Rights Studies (CCHRS), dan Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMAPOL) Indonesia menggelar agenda “Merawat HAM, Merawat Indonesia” di UPN Veteran Jakarta.

Kegiatan ini turut menggandeng berbagai organisasi muda seperti Gotong Royong Dong, Genre Indonesia, Teman Baru, DKN Pramuka, Timur Network, Trash Ranger, dan Zeekend.

Hari HAM Sedunia sudah menginjak usia ke-77 pada 2025 ini. Direktur Eksekutif Warga Muda, I Putu Arya Aditia Utama menegaskan keberpihakan generasi muda pada isu HAM bukan hanya sikap moral, tetapi fondasi masa depan Indonesia.

Kehadiran orang muda dan mahasiswa di forum ini menunjukkan bahwa kesadaran HAM tidak lahir dari buku teks atau seminar saja, tetapi tumbuh dari pengalaman hidup kita.

Berbicara HAM berarti bicara masa depan Indonesia yang ingin kita rawat—yang lebih adil, aman, dan manusiawi. Perubahan besar dalam isu kemanusiaan selalu dimulai dari keberanian orang mudanya.

Momentum Hari HAM harus dimaknai sebagai ajakan untuk merawat nilai kemanusiaan dalam hidup sehari-hari, bukan sekadar perayaan seremoni.

Sementara itu, Peneliti Center for Civic and Human Rights Studies (CCHRS), Sekar Ayu, menyoroti pentingnya memberikan ruang dialog yang aman dan setara bagi orang muda agar dapat memahami persoalan HAM secara utuh.

Kata dia, generasi muda adalah kelompok yang paling sering terdampak persoalan HAM, tetapi justru yang paling jarang diberi ruang untuk bersuara. Melalui kolaborasi ini, kami ingin menunjukkan bahwa orang muda bukan objek isu HAM, melainkan subjek penting yang harus didengar dan dilibatkan.

Sehingga, menurut dia, diperlukan upaya memperluas ruang partisipasi anak muda menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem HAM yang berkelanjutan di Indonesia.

Sesi pertama, Suara Warga, menampilkan monolog dari berbagai komunitas:

Ayu Respani (Genre Indonesia), Syahrul K. Kamal (Zeekend), Raihan Sujaya (DKN Pramuka), Thariq Rifqi (HIMAPOL Indonesia), Dimas Dwi Pangestu (Trash Ranger Indonesia), Ine (Timur Network), Ega Faizal (Teman Baru), dan Anggi Wahyuda (Gotong Royong Dong).

Lewat narasi personal, mereka mengangkat isu-isu dekat kehidupan generasi muda, seperti hak atas lingkungan bersih, hak berekspresi, hak atas pendidikan dan pekerjaan layak, hingga hak kesehatan reproduksi. Monolog tersebut menegaskan bahwa HAM bukan isu jauh, melainkan bagian dari ritme hidup sehari-hari.

Lebih lanjut, Raihan Sujaya, Ketua DKN Pramuka menyampaikan gerakan pramuka selalu berpedoman dalam menjunjung tinggi hak asasi mamusia sehingga memperkuat karakter generasi muda adalah jalan dalam merawar HAM di Indonesia.

Sesi diskusi Bahas Bareng menghadirkan para ahli dan penggiat HAM: