Membangun Komunikasi Publik dalam Penegakan Hukum di Era Disrupsi

Veronica Dwi Lestari, S.H.

Domisili D.I. Yogyakarta, Indonesia

Mahasiswa Magister Hukum Litigasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Hukum tidak bekerja di ruang kosong, melainkan di ruang-ruang sosial yang sudah terisi. Hukum dan ruang sosial memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi.

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum berfungsi untuk mengatur tatanan sosial, mencegah konflik, dan melakukan penegakan hukum.

Kebutuhan masyarakat yang terus berkembang membawa perubahan dalam tatanan sosial.

Suatu fenomena yang mengakibatkan perubahan yang mengubah tatanan lama menjadi sesuatu yang baru (Red. Disrupsi), tidak hanya menciptakan peluang namun juga tantangan.

Dalam tatanan normal, Penegakan Hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan lain.

Namun perkembangan sosial dewasa ini mengakibatkan Penegakan Hukum tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kepentingan, melainkan juga dipengaruhi pada opini yang dibangun oleh publik sekalipun opini tersebut tidak dilandaskan pada opini hukum.

Dengan demikian menjadi pertanyaan, apakah dalam menjalankan Penegakan Hukum harus sesuai dengan kehendak publik?

Secara umum, dalam koridor Penegakan Hukum, Aparat Penegak Hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, maupun Advokat dalam menjalankan tugasnya diatur dengan seperangkat prinsip moral (code of conduct) yang bertujuan untuk menjaga keadilan, integritas, dan profesionalitas.

Selain itu keberadaan etika profesi bagi Aparat Penegak Hukum secara tidak langsung menjadi jembatan untuk membangun public trust terhadap Pengakan Hukum.

Dalam Era Disrupsi saat ini, Aparat Penegak Hukum dapat memanfaatkan teknologi sebagai peluang untuk membangun komunikasi dengan publik dan menciptakan persepsi yang positif terhadap perkembangan Penegakan Hukum.

Dengan membangun komunikasi publik tidak hanya memperkuat transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga membuka ruang dialog yang konstruktif antara institusi penegak hukum dan masyarakat.

Upaya yang demikian pada akhirnya akan menciptakan kesepahaman yang seimbang antara tujuan Penegakan Hukum dengan kepercayaan Masyarakat.