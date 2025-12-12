2 Isu Krusial Reformasi Polri: Wacana Penunjukan Kapolri dan Penempatan Polri di Jabatan Sipil

Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute, Ikhsan Yosarie,

Peneliti Hukum dan Konstitusi SETARA Institute, Azeem Marhendra Amedi,

Setara Institute

Setara Institute adalah lembaga yang dipimpin Hendardi ini fokus pada perlindungan hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan pluralisme. Mendorong toleransi, demokrasi, dan penghormatan terhadap keberagaman dalam kehidupan sosial-politik Indonesia. Kerap mengkritisi kebijakan diskriminatif dan intoleransi berbasis agama atau identitas.

Dua isu krusial muncul dalam momentum percepatan reformasi Polri, yakni wacana penunjukan langsung Kapolri oleh Presiden dan penegasan jabatan sipil yang dapat diduduki anggota Polri tanpa mekanisme pensiun.

Keduanya mencerminkan kebutuhan mendasar untuk memastikan tata kelola kepolisian yang lebih profesional, transparan, dan tunduk pada kontrol demokratis.

Pertama, di tengah tuntutan publik atas transparansi penegakan hukum dan peningkatan integritas aparat, mekanisme pengisian jabatan Kapolri memegang peran strategis dalam menentukan arah perubahan institusional.

Perdebatan mengenai kemungkinan Presiden menunjuk langsung Kapolri tanpa persetujuan DPR muncul sebagai momentum evaluasi terhadap efektivitas proses yang selama ini berjalan.

Kedua, pasca Putusan MK No. 114/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 telah menimbulkan kerancuan dan memperluas norma pasal a quo, serta menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Kapolri mengeluarkan respons melalui Peraturan Polri No. 10 Tahun 2025 yang di dalamnya mengatur jabatan di 17 Kementerian/Lembaga sipil yang dapat diduduki anggota Polri.

Berkaitan dengan kondisi tersebut, SETARA Institute memberikan catatan sebagai berikut:

1. Wacana dan/atau usulan penunjukan Kapolri oleh Presiden tanpa persetujuan DPR memiliki dua sisi.

Di satu sisi, kondisi ini dapat mengakibatkan proses penunjukan Kapolri menjadi tertutup, mengukuhkan supremasi tunggal di tangan Presiden, serta dapat berpotensi memperbesar risiko politisasi Polri jika Kapolri terpilih dianggap terlalu dekat secara politik dengan Presiden.

Sementara di sisi lain, wacana tersebut menghindari tarik-menarik politik di DPR, meniadakan ruang negosiasi politik yang kerap melahirkan utang politik terhadap anggota DPR maupun fraksi tertentu, serta memastikan Kapolri yang dipilih benar-benar sejalan dengan visi Presiden.

2. Suksesi usulan tersebut memerlukan pengaturan ketat. Seperti, pertama, kewajiban memastikan transparansi dan akuntabilitas proses penunjukan oleh Presiden, meliputi publikasi rekam jejak, proses seleksi internal, indikator kompetensi, hingga alasan Presiden memilih kandidat tertentu.