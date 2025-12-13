Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Tribunners / Citizen Journalism

Tentang Keyakinan Diri, Kekeliruan Kognitif, dan Krisis Berpikir di Ruang Publik

Di ruang publik hari ini, baik di percakapan sehari-hari, media sosial, diskusi kebijakan, maupun debat akademik populer ada pola kuat.

Editor: Anita K Wardhani
Raymond R. Tjandrawinata, Professor di Universitas Katolik Atma Jaya 

Raymond R. Tjandrawinata

Domisili di Jakarta Indonesia


Professor di Universitas Katolik Atma Jaya

Seorang farmakolog dan profesor Indonesia yang dikenal sebagai direktur eksekutif Dexa Laboratories of Biomolecular Sciences (DLBS), lembaga riset obat alami di bawah Dexa Group. 

Di ruang publik hari ini, baik di percakapan sehari-hari, media sosial, diskusi kebijakan, maupun debat akademik populer, kita menyaksikan suatu pola yang semakin menguat. 

Pola ini berkaitan dengan keyakinan yang tinggi berjalan beriringan dengan pemahaman yang dangkal. Orang berbicara dengan nada pasti tentang isu yang kompleks, mengeluarkan penilaian moral yang keras, dan menutup diri dari kemungkinan bahwa sudut pandang mereka mungkin tidak lengkap, apalagi keliru. 

Fenomena ini tidak terbatas pada kelompok tertentu, tingkat pendidikan tertentu, atau ideologi tertentu. Ia merembes ke mana-mana, menjadi semacam atmosfer intelektual yang kita hirup tanpa sadar. 

Yang menarik, kepercayaan diri ini sering kali tidak lahir dari proses pendalaman, melainkan dari rasa nyaman berada di permukaan. 

Dunia terasa lebih sederhana ketika realitas dianggap transparan, ketika apa yang terlihat dianggap identik dengan apa yang ada, dan ketika perbedaan pandangan ditafsirkan sebagai cacat moral atau intelektual pihak lain.

Dalam konteks seperti ini, pertanyaan yang layak diajukan bukanlah siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan bagaimana cara berpikir tertentu bisa begitu dominan. Mengapa begitu banyak orang merasa dirinya memahami persoalan secara utuh, padahal ketika diminta menjelaskan secara rinci, argumennya runtuh atau berputar-putar? 

Mengapa perbedaan pendapat begitu cepat berubah menjadi tuduhan kebodohan, bias, atau niat buruk? Dan mengapa kompleksitas sering dianggap sebagai akal-akalan, bukan sebagai sifat inheren dari realitas sosial? 

Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita ke wilayah psikologi kognitif dan filsafat pengetahuan, wilayah yang mencoba memahami bukan isi pikiran manusia, tetapi cara pikiran itu bekerja dan sering kali gagal bekerja dengan baik.

Salah satu konsep yang paling membantu untuk membaca situasi ini dikembangkan oleh Lee Ross, seorang psikolog sosial dari Stanford University, melalui gagasan yang dikenal sebagai naïve realism. 

Dalam kerangka ini, manusia cenderung meyakini bahwa mereka melihat dunia sebagaimana adanya, tanpa distorsi. Persepsi pribadi dianggap sebagai jendela langsung menuju realitas. 

Dari keyakinan ini mengalir implikasi yang problematis: jika saya melihat realitas secara objektif, maka orang yang tidak sepakat pasti sedang dipengaruhi oleh bias, kepentingan tersembunyi, atau keterbatasan intelektual. 

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email redaksi@tribunnews.com


Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

