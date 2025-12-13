Tribunners / Citizen Journalism
Membaca Arah Diplomasi Presiden Prabowo ke Rusia di Tengah Penanganan Bencana Sumatra
Kunjungan Presiden ke Rusia dinilai pakar sebagai langkah strategis di tengah dinamika geopolitik dan penanganan bencana di Sumatra.
Editor: Glery Lazuardi
Algooth Putranto
Community Director Evident Institute
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nusantara
Pernah mengunjungi Ukraina di tengah kondisi perang pada akhir 2023 dan awal 2025
Dalam kunjungan pada awal 2025, penulis tidak hanya melakukan perjalanan jurnalistik, tetapi juga memenuhi undangan KBRI Kyiv untuk memberikan kuliah umum di sejumlah kampus di Ukraina.
Pengalaman langsungnya di zona konflik memberikan perspektif mendalam tentang pentingnya peran diplomasi Indonesia dalam meredakan ketegangan global.
Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia di tengah penanganan pascabencana di Sumatra memunculkan pertanyaan publik.
Di tengah sorotan publik mengenai waktu kunjungan kenegaraan itu, sejumlah pakar menilai langkah tersebut memiliki nilai strategis yang tidak bisa diabaikan.
Saya menilai pertemuan Prabowo Subianto dengan Presiden Vladimir Putin justru krusial untuk menyikapi eskalasi geopolitik global yang dapat berdampak langsung pada Indonesia.
Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo menemui Presiden Putin memiliki nilai strategis di tengah kondisi geopolitik di Eropa Timur (Ukraina) dan Timur Tengah (Palestina).
Posisi Rusia yang sentral dalam kedua konflik tersebut menempatkan Indonesia pada peran penting untuk mendorong dialog dan resolusi damai.
Eskalasi konflik di Ukraina menunjukkan tren yang meresahkan dan berpotensi mengganggu stabilitas global.
Konflik di Ukraina kini menunjukkan peningkatan eskalasi ke taraf yang meresahkan karena berpotensi mengulang terganggunya pasokan minyak dunia dan bahan pangan akibat saling serang kapal pengangkut di Laut Hitam.
Dalam konteks ini, dialog langsung dengan Rusia menjadi penting untuk mengamankan kepentingan nasional Indonesia, terutama terkait ketahanan pangan dan energi.
Selain itu, isu Palestina juga menjadi agenda utama. Algooth menekankan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk turut serta dalam upaya perdamaian.
