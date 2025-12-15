Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Perpol 10/2025: Antara Supremasi Sipil dan Penataan Administratif Penugasan Anggota Polri

Perpol 10/2025 menuai pro kontra: sebagian nilai melanggar supremasi sipil, lainnya anggap penataan administratif.

Editor: Glery Lazuardi
Tangkapan layar YouTube Seleb On Cam
HENRY INDRAGUNA - Perpol 10/2025 menuai pro kontra: sebagian nilai melanggar supremasi sipil, lainnya anggap penataan administratif. 

Henry Indraguna 

Tim Ahli Bidang Hukum dan Perundang-undangan di Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia

Pengacara

Politisi Golkar 

Akademisi

Pengusaha 

Profil Singkat:

Nama lengkap: Prof. Dr. Dr. K.P.A. Henry Indraguna, S.H., M.H., C.R.A., C.M.L.C.

Tanggal lahir: 29 Agustus 1973, di Bandung

Latar belakang: Tumbuh di Wonogiri, Jawa Tengah

Karier hukum: Pendiri Henry Indraguna & Partner (HIP) Law Firm, menangani ratusan perkara dengan tingkat keberhasilan tinggi

Karier politik: Pernah maju sebagai caleg dari Partai Perindo (2019), kemudian bergabung dengan Partai Golkar dan aktif sebagai staf ahli

Pendidikan: Lulusan Universitas Maranatha (S1), UNLA Bandung (S2), dan meraih gelar doktor dari UNS Solo serta UNBOR Jakarta

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah menerbitkan Perpol Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri.

Perpol tersebut ditandatangani, pada 9 Desember 2025. Dalam Perpol itu, terdapat 17 kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh anggota Polri aktif.

Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Polri
Reformasi Polri
Henry Indraguna
Tribunnews
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Dinilai Sesat Pikir, Boni Hargens Beberkan 4 Kelemahan Dasar Penunjukan Langsung Kapolri

Dinilai Sesat Pikir, Boni Hargens Beberkan 4 Kelemahan Dasar Penunjukan Langsung Kapolri

Wacana Penunjukan Langsung Kapolri oleh Presiden Dinilai Tak Demokratis

Wacana Penunjukan Langsung Kapolri oleh Presiden Dinilai Tak Demokratis

Berita Terkini
