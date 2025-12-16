Membaca Strategi Taiwan Sebarluaskan Nilai-nilai Demokrasi Lokal ke Generasi Muda Asia

Pemuda Jadi Sasaran Utama Kekuatan Asing untuk Pengaruhi Arah Politik Indonesia

Penulis: Rayhan Pratomo

Pemerhati politik tinggal di Jakarta

Aktif di komunitas Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Satu Indonesia

TAIWAN kini dalam posisi yang canggung di komunitas internasional, ruang lingkup partisipasinya semakin sempit dalam tata kelola global dan terbatas bergabung dalam organisasi internasional.

Taiwan berusaha memaksimalkan saluran dan interaksi non-pemerintah seperti pertukaran budaya dan kerja sama pendidikan masyarakat untuk membangun citra dan memperluas pengaruh internasional.

Proyek pertukaran pemuda menjadi salah satu upaya penting, karena kaum muda biasanya yang dianggap lebih mudah menerima ide-ide baru dan dapat menjadi kekuatan pendorong reformasi masyarakat di masa depan.

Asia Citizen Future Association (ACFA), sebuah organisasi non-pemerintah di Taiwan) telah lama berupaya untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi Taiwan di kawasan Asia Tenggara.

Pada tahun 2022, ACFA meluncurkan proyek “Generation Now Asia, GNA” dengan fokus pada penyebaran nilai-nilai demokrasi Taiwan kepada pemuda di Asia Tenggara, hingga meningkatkan pengakuan mereka terhadap Taiwan.

Sejak diluncurkan pada tahun 2022, telah berhasil diselenggarakan tiga kali “GNA Youth Capacity Building Program”, yang telah membina sejumlah pemuda yang menerima nilai-nilai demokrasi Taiwan.

Untuk lebih lanjut mengintegrasikan nilai-nilai Taiwan dalam masyarakat Asia Tenggara, ACFA juga bekerja sama erat dengan organisasi non-pemerintah lokal di negara-negara Aisa Tenggara.

Pada tahun 2024, ACFA mendirikan “Freedom of Association in Taiwan and Southeast Asia (FATASEA)”, yang bertujuan untuk meneliti dan mendiskusikan keadaan kemunduran demokrasi di negara-negara Asia Tenggara serta mempropagandakan masyarakat demokratis Taiwan sebagai acuan bagi negara Asia Tenggara.

Beberapa organisasi Indonesia seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dan Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) telah bergabung dalam FATASEA.

Kegiatan ACFA di kawasan Asia Tenggara didukung oleh dua entitas asing, yaitu Taiwan Foundation for Democracy dan Open Society Foundations.

Taiwan Foundation for Democracy sebagai elemen penting pemerintah Taiwan, kegiatan pendanaannya merupakan sebagian diplomasi lunak atau soft diplomacy dari Taiwan.