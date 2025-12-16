Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribunners
LIVE ●
tag populer

Tribunners / Citizen Journalism

Membaca Strategi Taiwan Sebarluaskan Nilai-nilai Demokrasi Lokal ke Generasi Muda Asia

ACFA menyebarkan ideologi politik dan nilai-nilai demokrasi Taiwan kepada pemuda Indonesia

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Membaca Strategi Taiwan Sebarluaskan Nilai-nilai Demokrasi Lokal ke Generasi Muda Asia
(ho/LAP)/dok. ACFA
DEMOKRASI TAIWAN - Kegiatan Asia Citizen Future Association (ACFA), sebuah organisasi non-pemerintah di Taiwan) yang aktif mempromosikan nilai-nilai demokrasi Taiwan di kawasan Asia Tenggara.  

 

Pemuda Jadi Sasaran Utama Kekuatan Asing untuk Pengaruhi Arah Politik Indonesia

Penulis: Rayhan Pratomo

  • Pemerhati politik tinggal di Jakarta
  • Aktif di komunitas Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Satu Indonesia

TAIWAN kini dalam posisi yang canggung di komunitas internasional, ruang lingkup partisipasinya semakin sempit dalam tata kelola global dan terbatas bergabung dalam organisasi internasional.

Taiwan berusaha memaksimalkan saluran dan interaksi non-pemerintah seperti pertukaran budaya dan kerja sama pendidikan masyarakat untuk membangun citra dan memperluas pengaruh internasional.

Proyek pertukaran pemuda menjadi salah satu upaya penting, karena kaum muda biasanya yang dianggap lebih mudah menerima ide-ide baru dan dapat menjadi kekuatan pendorong reformasi masyarakat di masa depan.

Rekomendasi Untuk Anda

Asia Citizen Future Association (ACFA), sebuah organisasi non-pemerintah di Taiwan) telah lama berupaya untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi Taiwan di kawasan Asia Tenggara. 

Pada tahun 2022, ACFA meluncurkan proyek “Generation Now Asia, GNA” dengan fokus pada penyebaran nilai-nilai demokrasi Taiwan kepada pemuda di Asia Tenggara, hingga meningkatkan pengakuan mereka terhadap Taiwan.

Sejak diluncurkan pada tahun 2022, telah berhasil diselenggarakan tiga kali “GNA Youth Capacity Building Program”, yang telah membina sejumlah pemuda yang menerima nilai-nilai demokrasi Taiwan.

Untuk lebih lanjut mengintegrasikan nilai-nilai Taiwan dalam masyarakat Asia Tenggara, ACFA juga bekerja sama erat dengan organisasi non-pemerintah lokal di negara-negara Aisa Tenggara.

Pada tahun 2024, ACFA mendirikan “Freedom of Association in Taiwan and Southeast Asia (FATASEA)”, yang bertujuan untuk meneliti dan mendiskusikan keadaan kemunduran demokrasi di negara-negara Asia Tenggara serta mempropagandakan masyarakat demokratis Taiwan sebagai acuan bagi negara Asia Tenggara.

Beberapa organisasi Indonesia seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dan Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) telah bergabung dalam FATASEA.

Kegiatan ACFA di kawasan Asia Tenggara didukung oleh dua entitas asing, yaitu Taiwan Foundation for Democracy dan Open Society Foundations. 

Taiwan Foundation for Democracy sebagai elemen penting pemerintah Taiwan, kegiatan pendanaannya  merupakan sebagian diplomasi lunak atau soft diplomacy dari Taiwan.

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Halaman 1/2
12

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email redaksi@tribunnews.com


Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Tags:
generasi muda
Taiwan
ACFA
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Jepang Lakukan Uji Coba Senjata Laser 100 kW di Tengah Ketegangan dengan China

Jepang Lakukan Uji Coba Senjata Laser 100 kW di Tengah Ketegangan dengan China

China Unjuk Kekuatan Maritim, Kerahkan Lebih dari 100 Kapal Tempur

China Unjuk Kekuatan Maritim, Kerahkan Lebih dari 100 Kapal Tempur

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas