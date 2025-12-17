3 Dosen Muda Ciptakan Model Pembelajaran Inovatif untuk Wawasan Kebangsaan Gen Z

TRIBUNNEWS.COM - Di tengah pesatnya perkembangan globalisasi dan revolusi digital, tantangan untuk memperkuat kesadaran kebangsaan di kalangan generasi Z semakin mendesak.

Menyadari hal tersebut, sejumlah akademisi lintas disiplin ilmu bersatu mengembangkan sebuah model pembelajaran inovatif yang mengintegrasikan teknologi digital, guna memperkuat wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda.

Model pembelajaran ini dikembangkan oleh Rr. Yudiswara Ayu Permatasari dari Program Studi Etnomusikologi Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Yayuk Hidayah dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Negeri Yogyakarta, serta Nathasa Pramudita Irianti dari D4 Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.

Tujuan utamanya adalah membangun kesadaran nasional yang kuat di kalangan mahasiswa Gen Z, yang telah terbiasa dengan dunia digital dan globalisasi.

Kabar gembiranya, model pembelajaran ini telah mengantongi Hak Cipta dari Kementerian Hukum dan HAM.

"Generasi Z lebih mudah menerima informasi melalui media digital. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran tidak hanya relevan, tetapi juga sangat efektif dalam menyampaikan nilai-nilai kebangsaan yang mereka butuhkan untuk menghadapi tantangan era globalisasi ini," ujar Yayuk, salah satu pengembang model pembelajaran tersebut.

Model pembelajaran ini tidak hanya mengandalkan teori semata, tetapi juga memberikan pengalaman langsung yang mendalam dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti aplikasi mobile, media sosial, dan video pembelajaran interaktif.

Rekomendasi Untuk Anda

Dengan pendekatan ini, para mahasiswa diharapkan dapat dengan mudah mengakses dan menyerap nilai-nilai kebangsaan yang penting meskipun mereka terpapar oleh budaya global yang sangat beragam.

"Kami berusaha agar pembelajaran ini tidak hanya terfokus pada teori, tetapi juga memberikan pengalaman langsung yang memungkinkan mahasiswa untuk mengenali dan meresapi nilai-nilai budaya lokal yang sangat erat kaitannya dengan identitas nasional kita," tambahnya.

Sementara itu, Nathasa ingin memastikan bahwa pembelajaran ini merangkul seluruh aspek kehidupan generasi Z, di mana teknologi dan budaya lokal bertemu.

"Dalam menghadapi globalisasi, sangat penting bagi generasi muda untuk tetap merasa terhubung dengan akar budaya dan kebangsaan mereka, sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang berwawasan global namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai nasional," tegasnya.

Baca juga: Tumbuhkan Rasa Cinta Tanah Air, Pelajar SMK Kota Medan Diberikan Pembekalan Wawasan Kebangsaan

Model pembelajaran inovatif ini diharapkan dapat menjadi solusi atas tantangan pendidikan kebangsaan di Indonesia.

Program ini memberikan ruang bagi generasi muda untuk memanfaatkan kemajuan teknologi secara positif dan bertanggung jawab, sekaligus menumbuhkan karakter nasionalisme yang kokoh meskipun berada dalam dunia yang semakin terhubung dan dipengaruhi oleh arus globalisasi.

Ke depan, model ini diharapkan dapat diimplementasikan lebih luas di tingkat pendidikan tinggi, memperkuat identitas kebangsaan yang akan menjadi bekal bagi generasi muda Indonesia dalam menghadapi tantangan global di masa depan.

"Masih banyak yang perlu dipelajari untuk berkontribusi pada bangsa dan negara," ujar mereka seraya menekankan betapa pentingnya peran generasi muda dalam memajukan bangsa ini. (*)