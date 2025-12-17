Mendowngrade Mbah Bishri Syansuri Demi Melegitimasi Keputusan Konyol

Oleh: H. Ahmad Athoillah Haromain

Pengasuh Asrama Sunan Ampel Putra, PP Mamba’ul Ma’arif, Denanyar, Jombang

Senin, 15 Desember 2025, viral tulisan opini dari Wasekjend PBNU (2022-2027) dan Wakil Sekretaris PWNU Jawa Timur (2007-2018), H. Nur Hidayat, berjudul “Polemik Rapat Pleno PBNU: Menjunjung Konstitusi, Menguji Konsistensi KH. Ma’ruf Amin”.

Opini itu dimuat di beberapa media dan tersebar di beberapa platform media sosial.

Dalam opini tertulis tersebut, Dayat, H Nur Hidayat biasa dikenal mengungkap bahwa pernyataan KH Ma’ruf Amin; “Rapat Pleno PBNU (9/12/2025) tidak konstitusional, dan karena itu produk turunannya juga bermasalah”.

Dia nilai “kontradiktif” dengan preseden pengunduran diri beliau pada 2018.

Lalu, Dayat juga mengaitkan kontradiksi itu dengan argumen KH Makruf Amin “menjunjung tinggi konstitusi” sebagai bukti bahwa beliau berstatus “tidak lulus uji konsistensi”.

Kemudian dengan yakin, Dayat mengungkap 5 (lima) masalah dan kontradiksi dari pernyataan KH Ma'ruf Amin itu, di mana kontradiksi kelima mengutip pernyataan KH Makruf Amin; “pemberhentian Ketua Umum PBNU yang terjadi saat ini adalah kasus pertama dalam sejarah NU”.

Dayat menilai penyataan itu, kontradiktif dengan fakta sejarah.

Dengan kesan diri superior, Dayat mengungkapkan: “Faktanya, Rais Aam PBNU KH. Bisri Syansuri (kakek dari KH. Abdussalam Shohib, sang pengusung gagasan MLB) pernah memecat Subhan ZE dari jabatan Ketua PBNU lewat surat N.004/Syuriyah/c/1972”.

Nah, pada konteks ini, saya sebagai dzurriyah Mbah KH. Bishri Syansuri merasakan bahwa Dayat telah menebar fallacy of thinking (sesat pikir), logical fallacy (sesat paham) dan fallacy of historical intentionality (memaksa suatu peristiwa memiliki maksud tertentu demi meneguhkan framing ideologis yang dibangun sebelumnya).

Nur Hidayat menyuguhkan kedunguan berpikir dan berfiqh sekaligus dengan menyamakan kejadian KH Miftachul Akhyar memecat Gus Yahya dari jabatan Ketum PBNU dengan peristiwa pemecatan Subhan ZE oleh Rais Aam PBNU KH Bishri Syansuri sekaligus pendiri NU.

Padahal, fakta, konteks dan akibatnya sangat berbeda, namun tetap dibangun narasi dengan mensejajarkan KH Miftachul Akhyar dan Mbah KH Bishri Syansuri pada jabatan Rais Aam.

Fakta dari peristiwa Subhan ZE, bahwa beliau dipecat bukan dalam kapasitas jabatan sebagai mandataris muktamar (ketua umum PBNU).

Sebelum dipecat, Mbah Bishri Syansuri telah memanggil Subhan ZE, sudah bertemu dan mengkonfirmasinya secara mendalam.

Sehingga, keputusan, alasan pemecatan diakui dan akibatnya bagi “marwah jam’iyyah” bisa diterima oleh Subhan ZE.