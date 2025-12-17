Merawat Seni Budaya untuk Kekuatan dan Masa Depan Indonesia

Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)

Wakil Ketua MPR RI periode 2024–2029

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI

Informasi pribadi

Tempat/Tanggal Lahir

Bandung 24 November 1980 (umur 44)

Latar Belakang Pendidikan

Universitas Curtin, Perth

Universitas Teknologi Nanyang

Institut Pertanian Bogor

Pekerjaan

Politikus

Kekuatan Indonesia tidak hanya bersumber dari kekayaan alam dan ekonomi, tetapi juga dari seni dan budaya yang hidup di tengah masyarakat.

Mencintai budaya tidak cukup hanya dengan mewarisi, tetapi harus diwujudkan dengan mementaskan, mempromosikan, dan terus berinovasi agar seni mampu menyambung masa lalu, masa kini, dan masa depan bangsa.

Budaya adalah jembatan peradaban. Kalau kita rawat, kita tampilkan, dan kita kembangkan dengan kreativitas, maka identitas bangsa akan tetap hidup dan relevan sepanjang zaman.