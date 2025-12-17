Tribunners / Citizen Journalism
Merawat Seni Budaya untuk Kekuatan dan Masa Depan Indonesia
Seni budaya Nusantara jadi kekuatan bangsa. Ngawi dorong pelestarian, inovasi, dan ruang ekspresi seniman muda.
Editor: Glery Lazuardi
Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)
Wakil Ketua MPR RI periode 2024–2029
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI
Informasi pribadi
Tempat/Tanggal Lahir
Bandung 24 November 1980 (umur 44)
Latar Belakang Pendidikan
Universitas Curtin, Perth
Universitas Teknologi Nanyang
Institut Pertanian Bogor
Pekerjaan
Politikus
Kekuatan Indonesia tidak hanya bersumber dari kekayaan alam dan ekonomi, tetapi juga dari seni dan budaya yang hidup di tengah masyarakat.
Mencintai budaya tidak cukup hanya dengan mewarisi, tetapi harus diwujudkan dengan mementaskan, mempromosikan, dan terus berinovasi agar seni mampu menyambung masa lalu, masa kini, dan masa depan bangsa.
Budaya adalah jembatan peradaban. Kalau kita rawat, kita tampilkan, dan kita kembangkan dengan kreativitas, maka identitas bangsa akan tetap hidup dan relevan sepanjang zaman.
