Merawat Seni Budaya untuk Kekuatan dan Masa Depan Indonesia

Seni budaya Nusantara jadi kekuatan bangsa. Ngawi dorong pelestarian, inovasi, dan ruang ekspresi seniman muda.

Edhie Baskoro Yudhoyono - Seni budaya Nusantara jadi kekuatan bangsa. Ngawi dorong pelestarian, inovasi, dan ruang ekspresi seniman muda. 

Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)    

Wakil Ketua MPR RI periode 2024–2029   

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI   

Kekuatan Indonesia tidak hanya bersumber dari kekayaan alam dan ekonomi, tetapi juga dari seni dan budaya yang hidup di tengah masyarakat. 

Mencintai budaya tidak cukup hanya dengan mewarisi, tetapi harus diwujudkan dengan mementaskan, mempromosikan, dan terus berinovasi agar seni mampu menyambung masa lalu, masa kini, dan masa depan bangsa. 

Budaya adalah jembatan peradaban. Kalau kita rawat, kita tampilkan, dan kita kembangkan dengan kreativitas, maka identitas bangsa akan tetap hidup dan relevan sepanjang zaman.

Tribunnews
