Sorak Sorai Fest Fun Run 2025 Siap Digelar, Bank Raya Ajak Peserta Keliling Indonesia di TMII

TRIBUNNEWS.COM – Bank Raya kembali menghadirkan kegiatan olahraga yang menggabungkan gaya hidup sehat dan teknologi digital lewat gelaran Sorak Sorai Fest (SSF) Fun Run 2025. Ajang lari keluarga sejauh 5K ini akan berlangsung pada 29 November 2025 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dengan rute ikonik yang mengajak peserta “berkeliling Indonesia”.

Gelaran ini menjadi lanjutan dari suksesnya Raya Run di Surabaya beberapa waktu lalu. Sebagai bank digital bagian dari BRI Group, Bank Raya terus mendorong adopsi ekonomi digital melalui aktivitas yang dekat dengan komunitas.

Direktur Bisnis Bank Raya, Kicky Andrie Davetra, mengatakan bahwa kegiatan lari kini telah berkembang menjadi gaya hidup yang membawa dampak positif bagi kota dan komunitas.

“Kegiatan lari saat ini mendapatkan antusias yang tinggi dan telah menjelma lebih dari sekadar olahraga, tetapi juga perayaan gaya hidup sehat dan kolaborasi komunitas. Kami berharap SSF Fun Run dapat menjadi daya tarik wisata di TMII sekaligus mengenalkan ragam budaya Indonesia secara lebih luas,” ungkapnya.

Kicky juga menambahkan bahwa Bank Raya mendorong peserta untuk merasakan pengalaman bertransaksi digital selama acara berlangsung.“Peserta dapat bertransaksi cashless menggunakan Aplikasi Raya, termasuk di berbagai tenant dengan memanfaatkan Kartu Digital Debit Visa Bank Raya,” ujarnya.

Rangkaian SSF Fun Run 2025 telah dimulai sejak 19 Oktober melalui Activity Sunday Social Run by SSF yang melibatkan lebih dari 60 pelari komunitas di Jakarta. Kegiatan ini diisi dengan sesi latihan bersama dan aktivasi kebugaran untuk membangun antusiasme peserta sekaligus mempererat relasi dengan komunitas pelari.

Ajang tahun ini juga menggandeng 10 UMKM dan 31 community partner Jabodetabek. Seluruh nasabah dapat menikmati transaksi tanpa tunai di tenant yang berpartisipasi menggunakan Aplikasi Raya.

Tiket SSF Fun Run dapat dibeli melalui tautan resmi dengan harga Rp200.000 untuk kategori 5K, termasuk tiket masuk TMII. Bank Raya juga memberikan potongan harga 35 persen menggunakan Kartu Digital Debit Visa Bank Raya selama kuota tersedia. Selain menikmati rute bernuansa budaya, peserta berkesempatan mendapatkan hadiah untuk pelari tercepat serta doorprize senilai puluhan juta rupiah.

Hingga September 2025, Aplikasi Raya telah digunakan oleh lebih dari 1,6 juta nasabah. Transaksi digital melalui aplikasi tumbuh 45,4 persen (yoy) hingga mencapai 3,8 juta transaksi, sementara digital saving tercatat sebesar Rp1,75 triliun atau meningkat 61,4 persen (yoy). Pertumbuhan ini sejalan dengan inovasi fitur yang terus dikembangkan Bank Raya untuk mendukung kebutuhan transaksi harian dan pengelolaan keuangan digital.

“Bank Raya terus berkomitmen memperluas jangkauan layanan digital dan menghadirkan pengalaman terbaik bagi nasabah. Kami berharap pelaksanaan race nanti berjalan aman, lancar, dan meninggalkan kesan mendalam bagi seluruh pelari dan mitra,” tutup Kicky.

Untuk informasi lengkap mengenai layanan digital dan produk terbaru, kunjungi situs resmi Bank Raya berikut ini.