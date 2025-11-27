Grand Dian Hotel Brebes Rayakan Satu Dekade Lewat Event 5K RUNNYVERSARY

TRIBUNNEWS.COM — Dalam rangka memperingati 10 tahun perjalanan Grand Dian Hotel Brebes, event olahraga bertajuk 5K RUNNYVERSARY — 1 Decade Grand Dian Hotel Brebes akan digelar pada 21 Desember 2025 di area ASS Mall Brebes bekerja sama dengan Tribun Booking sebagai platform ticketing. Kegiatan ini dikemas sebagai ajang fun run yang terbuka untuk masyarakat umum, khususnya para pecinta olahraga lari di wilayah Brebes dan sekitarnya.

Event ini tidak hanya berfokus pada aktivitas olahraga, tetapi juga menjadi bagian dari perayaan satu dekade Grand Dian Hotel Brebes yang dikemas lebih meriah dengan sentuhan hiburan. Kehadiran Lala Widy sebagai guest star turut menambah daya tarik acara, sehingga peserta tidak hanya menikmati aktivitas lari, namun juga hiburan panggung setelah menyelesaikan rute 5K.

Antusiasme masyarakat terhadap event ini cukup tinggi sejak pendaftaran dibuka. Hingga saat ini, tiket kategori normal masih tersedia dengan harga Rp150.000 per peserta, yang sudah mencakup berbagai fasilitas seperti official jersey event, medal finisher, BIB number, goodie bag, serta akses ke rangkaian hiburan di lokasi acara.

Pelaksanaan acara nantinya juga akan dilengkapi dengan berbagai aktivitas pendukung seperti hiburan panggung, suasana perayaan satu dekade, hingga kesempatan meraih hadiah bagi peserta yang menempati posisi terbaik di kategori yang dilombakan.

Pendaftaran peserta akan ditutup pada 30 November 2025. Masyarakat yang ingin ambil bagian dalam perayaan ini

disarankan segera mendaftarkan diri sebelum kuota terpenuhi.

Tiket dapat dibeli melalui website Tribun Booking, aplikasi TribunX, atau lewat link berikut:

https://booking.tribunnews.com/running/5k-runnyversary-1-decade-grand-dian-hotel-brebes

Dengan menggabungkan olahraga, perayaan, dan hiburan dalam satu rangkaian kegiatan, 5K RUNNYVERSARY — 1 Decade Grand Dian Hotel Brebes diharapkan menjadi salah satu event paling meriah di Brebes menjelang akhir tahun 2025.

