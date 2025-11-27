Kemeriahan “Semarak Akhir Tahun” Persembahan Artotel Wanderlust Hadir di Artotel Casa Kuningan

TRIBUNNEWS.COM - Dalam rangka memeriahkan akhir tahun 2025, Artotel Wanderlust hadir dengan program tahun baru Semarak Akhir Tahun dengan serangkaian program menarik yang mengangkat keanekaragaman budaya Indonesia namun tetap fun, playful, edgy dan artistik.

Rangkaian kemeriahan tersebut dapat dinikmati di ARTOTEL Casa Kuningan yang memiliki 4 rangkaian program, antara lain Snooze & Stay yang berupa paket menginap eksklusif, Festive Feast yang merupakan program F&B dengan konsep unik, Wanderer Years Ahead berupa acara perayaan tahun baru dengan penuh warna dan pengisi acara yang seru, serta Perks & Perks yaitu pilihan merchandise Artotel Goods yang berkolaborasi dengan seniman kontemporer ternama Indonesia, Eddie Hara. Adapun program tersebut hadir di ARTOTEL Casa Kuningan dengan detail sebagai berikut:

Snooze & Stay berfokus pada pengalaman menginap yang nyaman dan berkesan melalui paket kamar eksklusif yang sudah termasuk berbagai keuntungan tambahan, mulai dari pengalaman bersantap, akses ke acara, hingga benefit khusus yang dapat dinikmati oleh anggota maupun non-anggota ARTOTEL Wanderlust. Paket ini tersedia mulai dari IDR 2,555,500 nett per malam untuk Studio 25 dan IDR 2,888,800 nett per malam untuk Studio 28, memberikan nilai lebih bagi tamu yang ingin merayakan liburan akhir tahun dengan suasana hangat, modern, dan penuh kenyamanan.

Festive Feast perayaan kuliner akhir tahun yang menonjolkan ragam hidangan khas Indonesia, khususnya sajian premium hasil kreasi tim kuliner ARTOTEL Casa Kuningan. Deretan menu unggulan yang disajikan antara lain Rahang Tuna, Ayam Bakar Kecap, Ikan Bakar Bejek Belayu, Daging Maranggi, Bebek Betutu, hingga pizza dengan sentuhan khas ARTOTEL. Setiap hidangan disiapkan dengan pendekatan kreatif sehingga menghadirkan pengalaman bersantap yang autentik sekaligus elevated. Program ini hadir dalam format buffet spesial, termasuk edisi khusus malam Tahun Baru dengan harga early bird IDR 369,000 nett/pax dan regular IDR 488,000 nett/pax.

Wanderer Years Ahead merupakan acara perayaan malam Tahun Baru dengan konsep meriah yang terinspirasi dari semangat energik wilayah Indonesia bagian timur. Perayaan ini menghadirkan rangkaian hiburan mulai dari Tarot Games, doorprize, hingga penampilan dari RATH, Alfa Omega Dancer, DJ Erlangga, serta Lead Karaoke by Moren Caroline & Priska. Acara berlangsung di La Gazette Restaurant dan BART Kuningan, serta dilengkapi dengan berbagai pilihan promo botol dengan harga mulai dari IDR 1,500,000++, menjadikan malam pergantian tahun semakin meriah dan berkesan.

Perks & Perks menghadirkan penawaran ritel eksklusif dengan peluncuran "DO DISTURB COLLECTION" yang merupakan kolaborasi LIMITED EDDIE-TION bersama seniman Eddie Hara. Koleksi ini terinspirasi dari tanda "DND" (Do Not Disturb) di hotel, yang diinterpretasikan ulang menjadi "Do Disturb," sebuah frasa yang merefleksikan semangat yang menolak untuk mengikuti aturan, kecuali yang dibuat sendiri, di mana kebutuhan sehari-hari diubah menjadi sebuah pernyataan (statement) desain dan sikap.

“Melalui program Semarak Akhir Tahun, kami ingin menghadirkan pengalaman bagi tamu kami yang tidak hanya merayakan pisah sambut tahun 2025 - 2026 namun dibalut dengan ragam budaya Indonesia di daerah setiap hotel kami berada. Kami berharap para tamu kami dapat mengakhiri tahun 2025 dengan suka cita dan penuh inspirasi untuk menyambut tahun yang baru. Lebih dari sekedar perayaan, rangkaian kegiatan ini juga merupakan bentuk apresiasi kami kepada tamu yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan Artotel Wanderlust sepanjang tahun,”ujar Yulia Maria, Director of Marketing Communications Artotel Group.

Hassanudin, selaku General Manager ARTOTEL Casa Kuningan, menyampaikan, “Tahun ini, ARTOTEL Casa Kuningan menghadirkan rangkaian Semarak Akhir Tahun yang kami kurasi secara maksimal untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan dan berkesan. Program ini merupakan ajakan bagi para tamu untuk merayakan penutup tahun 2025 dengan penuh semangat dan menyambut 2026 dengan energi yang lebih segar. We look forward to celebrating this special moment together.”

Artotel Wanderlust merupakan loyalty program dari Artotel Group yang telah diluncurkan sejak tahun 2022. Berbagai macam keuntungan dapat dinikmati hanya dengan menjadi anggota Artotel Wanderlust. Dengan mengunduh aplikasi Artotel Wanderlust di Google Store (Android) atau Play Store (IOS), para tamu bisa mendaftarkan diri sebagai member Artotel Wanderlust secara gratis.

Untuk para member, secara otomatis akan bisa mendapatkan diskon 10 persen untuk menginap, diskon 5 - 15% untuk F&B, serta Birthday Reward untuk member yang berulang tahun yaitu berupa diskon 50% untuk menginap. Disamping itu, member yang aktif bertransaksi pun akan dapat terus meningkatkan tier-nya mulai dari Silver, Gold, hingga Black yang tentunya akan mendapatkan keuntungan lebih lagi dari tier sebelumnya, seperti gratis room upgrade, gratis late check-out, VIP treatment, dll.