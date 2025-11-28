Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Magical Forest: Konsep Spesial ASTON Kartika Grogol Sambut Tahun Baru 2026

ASTON Kartika Grogol hadir dengan konsep Magical Forest untuk merayakan pergantian tahun dengan dekorasi dan hiburan tematik.

MAGICAL FOREST - Dekorasi bertema Magical Forest di ASTON Kartika Grogol yang akan memeriahkan malam tahun baru 2026. 

TRIBUNNEWS.COM - ASTON Kartika Grogol akan menyambut pergantian tahun dengan sebuah perayaan bertema “Magical Forest”, sebuah konsep yang terinspirasi dari keajaiban hutan fantasi yang penuh cahaya, warna, suasana alam, dan nuansa magis yang membangkitkan rasa takjub sejak tamu memasuki venue. Mengusung suasana layaknya dunia dongeng, konsep ini memadukan elemen mistis, modern, dan elegan untuk memberikan pengalaman malam tahun baru yang berbeda dan lebih berkesan.

Sebagai pembuka menuju malam puncak, ASTON Kartika Grogol menggelar New Year Preview Event pada 23 November 2025, dengan mengundang rekan-rekan influencer untuk mendapatkan gambaran eksklusif mengenai konsep Magical Forest serta rangkaian acara yang akan dihadirkan pada malam tahun baru.

Baca juga: 2,9 Juta Kendaraan Diprediksi ke Luar Jakarta Saat Natal dan Tahun Baru 2026

Pada preview tersebut, Ibu Nuna sebagai Director of Sales & Marketing dan Bapak Agus sebagai Food & Beverages Manager memberikan penjelasan mengenai berbagai hiburan dan aktivitas yang akan berlangsung pada 31 Desember 2025, mulai dari berbagai kids activity, live music, stage performance bertema Magical Forest, special countdown, interactive games dan doorprize, photo spot tematik, hingga DJ performance sebagai penutup malam.

Acara perayaan tahun baru juga diperkuat dengan sajian hidangan New Year Dinner eksklusif. Chef Eko hadir langsung untuk memaparkan secara detail inspirasi menu malam tahun baru, mulai dari appetizer, main course, hingga dessert istimewa yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman rasa yang modern, hangat, dan berkesan. Para undangan bahkan berkesempatan mencicipi langsung hidangan yang kelak akan disajikan pada gala dinner.

Selain keseruan acara, sebagai bentuk apresiasi bagi tamu yang hadir pada malam pergantian tahun, akan disiapkan banyak hadiah menarik serta grand prize spesial yang akan diumumkan saat countdown.

Terbayang sudah kemeriahan acara yang akan berlangsung pada 31 Desember 2025 di Grand Ballroom Rasamala ASTON Kartika Grogol, di mana suasana hutan magis dipadukan dengan dekorasi spektakuler, hiburan atraktif, serta sajian kuliner kelas atas yang menjadikan perayaan tahun baru lebih berkesan.

Bagi para tamu yang ingin merasakan pengalaman malam tahun baru yang berbeda, ASTON Kartika Grogol mengajak untuk segera mengamankan tempat sebelum kuota terpenuhi.

Baca juga: Groundbreaking Aston & Harper Cibinong Resmi Dimulai, Pembukaan Ditargetkan 2027

Tags:
Hotel
ASTON Kartika Grogol
Libur Natal dan Tahun Baru 2026
