Hyundai STARGAZER Cartenz dan Cartenz X Raih Pengakuan Global di Ajang The Drum Awards 2025

TRIBUNNEWS.COM - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) dengan bangga mengumumkan bahwa Hyundai STARGAZER meraih Bronze dalam kategori Automotive – Content pada ajang bergengsi The Drum Awards Festival 2025 di Inggris.

Penghargaan ini menegaskan komitmen kuat Hyundai dalam menghadirkan produk dan komunikasi yang dirancang khusus untuk kondisi berkendara di Indonesia, sekaligus memperkuat posisi STARGAZER sebagai MPV inovatif yang memadukan teknologi maju dari Korea dengan fitur fitur yang disesuaikan untuk kebutuhan keluarga Indonesia.

Ju Hun Lee, President Director Hyundai Motors Indonesia mengatakan, “Penghargaan Bronze di The Drum Awards 2025 merupakan bentuk apresiasi global atas upaya kami dalam menghadirkan kendaraan yang benar-benar dibuat untuk Indonesia. STARGAZER Cartenz dan STARGAZER Cartenz X tidak hanya dirancang berdasarkan pemahaman mendalam terhadap karakter jalanan Indonesia, tetapi juga dikomunikasikan melalui kampanye yang kreatif dan relevan dengan pengalaman berkendara masyarakat sehari-hari. Pengakuan ini menunjukkan keselarasan antara nilai produk dan cara kami menyampaikannya, sekaligus mendorong kami untuk terus berinovasi menghadirkan solusi mobilitas yang bermakna bagi pelanggan Indonesia.”

Fransiscus Soerjopranoto, Chief Operating Officer Hyundai Motors Indonesia mengatakan, “Kesuksesan kampanye ini menunjukkan bahwa penyampaian yang autentik dan dekat dengan kebutuhan pelanggan dapat memberikan dampak yang kuat. Dengan memperlihatkan karakter jalanan Indonesia secara nyata, kami dapat menonjolkan keunggulan fitur Hyundai secara lebih relevan. Pencapaian ini menjadi wujud nyata komitmen Hyundai dalam mendesain sebuah kendaran yang berpusat pada pelanggan atau customer centric yang sesuai dengan kebutuhan mobilitas masyarakat khususnya di Indonesia.”

Penghargaan Internasional untuk Kampanye “Dibuat untuk Jalanan Indonesia”

Kampanye “Dibuat untuk Jalanan Indonesia” atau “Made for Indonesian Road” mendapatkan apresiasi internasional karena dinilai mampu menghadirkan representasi autentik kondisi jalanan Indonesia dengan menonjolkan fitur-fitur unggulan Hyundai secara relevan dan mudah dipahami.

Pendekatan ini menampilkan bagaimana teknologi pada STARGAZER Cartenz dan STARGAZER Cartenz X bekerja dalam situasi berkendara sehari-hari, mulai dari titik buta, jalan sempit, hingga kemacetan perkotaan yang umum ditemui masyarakat Indonesia.

Pengakuan dari The Drum Awards 2025 semakin memperkuat posisi STARGAZER Cartenz dan STARGAZER Cartenz X sebagai kendaraan yang dirancang berdasarkan pemahaman nyata terhadap karakteristik serta kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia. Hal ini mencerminkan komitmen Hyundai untuk terus menghadirkan inovasi yang bermakna dan selaras dengan perkembangan pasar global maupun nasional.

Tentang The Drums Awards 2025

The Drum Awards merupakan ajang penghargaan bergengsi yang memberikan pengakuan kepada kampanye terbaik dari berbagai negara dalam bidang marketing, media, dan komunikasi. Penjurian dilakukan oleh panel profesional internasional dengan beragam latar belakang industri, mencakup brand leaders, creative directors, dan strategists dari agensi global. Setiap kampanye dinilai berdasarkan relevansi strategi, kreativitas, serta dampaknya terhadap konsumen.

Penghargaan ini memiliki signifikansi tersendiri bagi Hyundai karena mampu menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi yang dibangun berdasarkan pemahaman budaya dan kebiasaan lokal dapat diterima sekaligus diapresiasi di tingkat internasional. Capaian ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pasar yang mampu mendorong lahirnya kampanye global dengan standar kreativitas yang tinggi.

Tentang STARGAZER Cartenz & STARGAZER Cartenz X yang dirancang untuk menjawab kebutuhan berkendara di Indonesia

STARGAZER Cartenz dan STARGAZER Cartenz X dikembangkan dari pemahaman mendalam Hyundai mengenai karakter jalanan Indonesia. Kedua model ini diperkenalkan secara global melalui world premiere di ajang Gaikindo International Auto Show (GIIAS) 2025, mempertegas fokus Hyundai dalam menghadirkan kendaraan yang relevan dengan karakteristik dan preferensi konsumen tanah air.

Nama “Cartenz” terinspirasi dari Puncak Cartenz, titik tertinggi di Indonesia, yang mencerminkan ambisi Hyundai untuk menghadirkan standar inovasi tertinggi dalam setiap aspek pengembangan produknya.

Pada STARGAZER Cartenz, pembaruan desain memperkuat kesan premium dengan wajah depan yang lebih tinggi, garis bodi yang tegas, serta pencahayaan siang dan malam berbentuk “H” yang terinspirasi dari identitas visual global Hyundai.

Sementara itu, STARGAZER Cartenz X tampil dengan karakter yang lebih ekspresif, tangguh, dan berani, menghadirkan rasa percaya diri bagi pengemudi yang ingin menjelajahi berbagai kondisi jalan, mulai dari kawasan urban hingga rute harian yang lebih menantang.

Selain peningkatan estetika, kedua model ini juga dibekali teknologi terkini yang dirancang untuk memberikan kenyamanan dan rasa aman dalam berbagai situasi berkendara. Hyundai SmartSense hadir sebagai fitur keselamatan aktif yang membantu pengemudi memantau kondisi sekitar, yang antara lain meliputi:

Surround View Monitor dan Blind-spot View Monitor hingga Rear and Front Parking Distance Warning yang sangat berguna saat bermanuver di ruang terbatas. Smart Cruise Control with Stop & Go turut melengkapi pengalaman berkendara, memungkinkan kendaraan berhenti dan kembali melaju secara otomatis dalam lalu lintas padat tanpa intervensi pengemudi.

Komitmen Hyundai untuk Indonesia

Sejak hadir di Indonesia pada 2020, Hyundai Motors Indonesia terus menunjukkan komitmen jangka panjang dalam mengembangkan pasar otomotif nasional. Dedikasi tersebut tidak hanya tercermin melalui kehadiran STARGAZER Cartenz dan STARGAZER Cartenz X yang dirancang khusus untuk masyarakat Indonesia, tetapi juga melalui langkah strategis Hyundai dalam memperkuat industri otomotif di tanah air mulai dari produksi dan ekspor kendaraan dari Indonesia ke berbagai negara, pengembangan ekosistem kendaraan listrik beserta infrastrukturnya, hingga kehadiran lini produk yang semakin lengkap, mulai dari kendaraan ICE, Hybrid, hingga EV yang dapat menjadi pilihan terpercaya masyarakat Indonesia.

Penghargaan dari The Drum Awards 2025 ini merupakan hasil kolaborasi kuat antara HMID (Hyundai Motors Indonesia), HMAP (Hyundai Motor Asia Pacific), tim global Hyundai, Innocean Worldwide serta para partner kreatif yang terlibat dalam pengembangan strategi hingga produksi kampanye. Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa pemahaman konsumen, kreativitas yang kuat, dan eksekusi yang solid dapat menghasilkan karya yang diakui di tingkat internasional.

Ikuti informasi terkait kegiatan dan produk Hyundai terkini di situs resmi www.hyundai.com/id/id, atau di berbagai kanal media sosial, yaitu Instagram HyundaiMotorIndonesia, Youtube Hyundai Motors Indonesia, Facebook Hyundai Motors Indonesia, TikTok @HyundaiMotorIndonesia, dan X @HyundaiMotorID.

