Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Hyundai STARGAZER Cartenz dan Cartenz X Raih Pengakuan Global di Ajang The Drum Awards 2025

Hyundai raih Bronze di The Drum Awards 2025 lewat kampanye STARGAZER Cartenz dan STARGAZER Cartenz X “Dibuat untuk Jalanan Indonesia”.

Tribun X Baca tanpa iklan
zoom-in Hyundai STARGAZER Cartenz dan Cartenz X Raih Pengakuan Global di Ajang The Drum Awards 2025
Istimewa
PENGHARGAAN HYUNDAI - Hyundai raih Bronze di The Drum Awards 2025 lewat kampanye STARGAZER Cartenz dan STARGAZER Cartenz X “Dibuat untuk Jalanan Indonesia”. 

TRIBUNNEWS.COM - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) dengan bangga mengumumkan bahwa Hyundai STARGAZER meraih Bronze dalam kategori Automotive – Content pada ajang bergengsi The Drum Awards Festival 2025 di Inggris.

Penghargaan ini menegaskan komitmen kuat Hyundai dalam menghadirkan produk dan komunikasi yang dirancang khusus untuk kondisi berkendara di Indonesia, sekaligus memperkuat posisi STARGAZER sebagai MPV inovatif yang memadukan teknologi maju dari Korea dengan fitur fitur yang disesuaikan untuk kebutuhan keluarga Indonesia. 

Ju Hun Lee, President Director Hyundai Motors Indonesia mengatakan, “Penghargaan Bronze  di The Drum Awards 2025 merupakan bentuk apresiasi global atas upaya kami dalam  menghadirkan kendaraan yang benar-benar dibuat untuk Indonesia. STARGAZER Cartenz dan STARGAZER Cartenz X tidak hanya dirancang berdasarkan pemahaman mendalam terhadap  karakter jalanan Indonesia, tetapi juga dikomunikasikan melalui kampanye yang kreatif dan  relevan dengan pengalaman berkendara masyarakat sehari-hari. Pengakuan ini menunjukkan keselarasan antara nilai produk dan cara kami menyampaikannya, sekaligus mendorong kami untuk terus berinovasi menghadirkan solusi mobilitas yang bermakna bagi pelanggan Indonesia.”

Fransiscus Soerjopranoto, Chief Operating Officer Hyundai Motors Indonesia mengatakan, “Kesuksesan kampanye ini menunjukkan bahwa penyampaian yang autentik dan dekat  dengan kebutuhan pelanggan dapat memberikan dampak yang kuat. Dengan memperlihatkan karakter jalanan Indonesia secara nyata, kami dapat menonjolkan keunggulan fitur Hyundai secara lebih relevan. Pencapaian ini menjadi wujud nyata komitmen Hyundai dalam mendesain sebuah kendaran yang berpusat pada pelanggan atau customer centric yang sesuai dengan  kebutuhan mobilitas masyarakat khususnya di Indonesia.” 

Penghargaan Internasional untuk Kampanye “Dibuat untuk Jalanan Indonesia” 

Kampanye “Dibuat untuk Jalanan Indonesia” atau “Made for Indonesian Road” mendapatkan apresiasi internasional karena dinilai mampu menghadirkan representasi autentik kondisi jalanan Indonesia dengan menonjolkan fitur-fitur unggulan Hyundai secara relevan dan mudah  dipahami.

Pendekatan ini menampilkan bagaimana teknologi pada STARGAZER Cartenz dan STARGAZER Cartenz X bekerja dalam situasi berkendara sehari-hari, mulai dari titik buta, jalan  sempit, hingga kemacetan perkotaan yang umum ditemui masyarakat Indonesia. 

Pengakuan dari The Drum Awards 2025 semakin memperkuat posisi STARGAZER Cartenz dan STARGAZER Cartenz X sebagai kendaraan yang dirancang berdasarkan pemahaman nyata  terhadap karakteristik serta kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia. Hal ini mencerminkan komitmen Hyundai untuk terus menghadirkan inovasi yang bermakna dan selaras dengan  perkembangan pasar global maupun nasional. 

Tentang The Drums Awards 2025 

Rekomendasi Untuk Anda

The Drum Awards merupakan ajang penghargaan bergengsi yang memberikan pengakuan kepada kampanye terbaik dari berbagai negara dalam bidang marketing, media, dan  komunikasi. Penjurian dilakukan oleh panel profesional internasional dengan beragam latar belakang industri, mencakup brand leaders, creative directors, dan strategists dari agensi global. Setiap kampanye dinilai berdasarkan relevansi strategi, kreativitas, serta dampaknya terhadap  konsumen.  

Penghargaan ini memiliki signifikansi tersendiri bagi Hyundai karena mampu menunjukkan  bahwa pendekatan komunikasi yang dibangun berdasarkan pemahaman budaya dan kebiasaan lokal dapat diterima sekaligus diapresiasi di tingkat internasional. Capaian ini juga  memperkuat posisi Indonesia sebagai pasar yang mampu mendorong lahirnya kampanye  global dengan standar kreativitas yang tinggi.

Tentang STARGAZER Cartenz & STARGAZER Cartenz X yang dirancang untuk menjawab  kebutuhan berkendara di Indonesia 

STARGAZER Cartenz dan STARGAZER Cartenz X dikembangkan dari pemahaman mendalam  Hyundai mengenai karakter jalanan Indonesia. Kedua model ini diperkenalkan secara global melalui world premiere di ajang Gaikindo International Auto Show (GIIAS) 2025, mempertegas fokus Hyundai dalam menghadirkan kendaraan yang relevan dengan karakteristik dan  preferensi konsumen tanah air.

Nama “Cartenz” terinspirasi dari Puncak Cartenz, titik tertinggi di Indonesia, yang mencerminkan ambisi Hyundai untuk menghadirkan standar inovasi tertinggi dalam setiap aspek pengembangan produknya. 

Pada STARGAZER Cartenz, pembaruan desain memperkuat kesan premium dengan wajah  depan yang lebih tinggi, garis bodi yang tegas, serta pencahayaan siang dan malam berbentuk “H” yang terinspirasi dari identitas visual global Hyundai.

Sementara itu, STARGAZER Cartenz X tampil dengan karakter yang lebih ekspresif, tangguh, dan berani, menghadirkan rasa percaya  diri bagi pengemudi yang ingin menjelajahi berbagai kondisi jalan, mulai dari kawasan urban hingga rute harian yang lebih menantang. 

Selain peningkatan estetika, kedua model ini juga dibekali teknologi terkini yang dirancang untuk memberikan kenyamanan dan rasa aman dalam berbagai situasi berkendara. Hyundai SmartSense hadir sebagai fitur keselamatan aktif yang membantu pengemudi memantau  kondisi sekitar, yang antara lain meliputi: 

Surround View Monitor dan Blind-spot View Monitor hingga Rear and Front Parking  Distance Warning yang sangat berguna saat bermanuver di ruang terbatas. Smart Cruise  Control with Stop & Go turut melengkapi pengalaman berkendara, memungkinkan  kendaraan berhenti dan kembali melaju secara otomatis dalam lalu lintas padat tanpa  intervensi pengemudi. 

Komitmen Hyundai untuk Indonesia 

Sejak hadir di Indonesia pada 2020, Hyundai Motors Indonesia terus menunjukkan komitmen jangka panjang dalam mengembangkan pasar otomotif nasional. Dedikasi tersebut tidak hanya tercermin melalui kehadiran STARGAZER Cartenz dan STARGAZER Cartenz X yang dirancang khusus untuk masyarakat Indonesia, tetapi juga melalui langkah strategis Hyundai dalam memperkuat industri otomotif di tanah air mulai dari produksi dan ekspor kendaraan dari  Indonesia ke berbagai negara, pengembangan ekosistem kendaraan listrik beserta infrastrukturnya, hingga kehadiran lini produk yang semakin lengkap, mulai dari kendaraan ICE,  Hybrid, hingga EV yang dapat menjadi pilihan terpercaya masyarakat Indonesia. 

Penghargaan dari The Drum Awards 2025 ini merupakan hasil kolaborasi kuat antara HMID  (Hyundai Motors Indonesia), HMAP (Hyundai Motor Asia Pacific), tim global Hyundai, Innocean Worldwide serta para partner kreatif yang terlibat dalam pengembangan strategi hingga  produksi kampanye. Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa pemahaman konsumen, kreativitas  yang kuat, dan eksekusi yang solid dapat menghasilkan karya yang diakui di tingkat  internasional.  

Ikuti informasi terkait kegiatan dan produk Hyundai terkini di situs resmi www.hyundai.com/id/id,  atau di berbagai kanal media sosial, yaitu Instagram HyundaiMotorIndonesia, Youtube Hyundai  Motors Indonesia, Facebook Hyundai Motors Indonesia, TikTok @HyundaiMotorIndonesia, dan  X @HyundaiMotorID. 

Baca juga: Stargazer Jadi Proyek Hyundai yang Paling Personal Bagi Desainer Senior Simon Loasby 

Nasional

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih, DPR: Alarm Keras Pemerintah Harus Bertindak Cepat

Bisnis

Anggota Komisi VI DPR Dorong Modernisasi Pabrik Gula untuk Tingkatkan Produktivitas Petani

Tribunners

Merawat Seni Budaya untuk Kekuatan dan Masa Depan Indonesia

Tags:
Hyundai
penghargaan
Stargazer Cartenz
Stargazer Cartenz X
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Mendagri Terima Penghargaan dari detikcom: Berhasil Dorong Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah

Mendagri Terima Penghargaan dari detikcom: Berhasil Dorong Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah

Creta.ID Gelar Touring & Jambore Nasional 2025 “Bandung Lautan Creta” dengan Meriah

Creta.ID Gelar Touring & Jambore Nasional 2025 “Bandung Lautan Creta” dengan Meriah

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas