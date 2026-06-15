PMB Sekolah Swasta Gratis Jakarta 2026 Resmi Dibuka, Simak Cara Daftarnya

Ringkasan Berita: Pendaftaran PMB Sekolah Swasta Gratis Jakarta Gelombang 1 2026 telah resmi dibuka mulai hari ini, Senin (15/6/2026).

Mekanisme pendaftaran PMB Sekolah Swasta Gratis dilakukan secara luring (offline) langsung ke sekolah tujuan.

Sekolah Swasta Gratis tidak memungut biaya sampai lulus dan mendapat ijazah.

TRIBUNNEWS.COM - Penerimaan Murid Baru Satuan Pendidikan Swasta Penerima Pendanaan Pendidikan atau PMB Sekolah Swasta Gratis tahun ajaran 2026/2027 resmi dibuka.

PMB Sekolah Swasta Gratis adalah program resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk bersekolah di sekolah swasta tanpa membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), uang pangkal, dan iuran rutin tertentu.

Program ini diterapkan pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) hingga Sekolah Luar Biasa (SLB).

Sekolah Swasta Gratis tidak memungut biaya sampai lulus dan mendapat ijazah.

Pendaftaran PMB Sekolah Swasta Gratis Jakarta 2026 dibuka dalam dua gelombang.

Periode pendaftaran PMB Sekolah Swasta Gratis Jakarta Gelombang 1 2026 telah resmi dibuka mulai hari ini, Senin (15/6/2026).

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Masa pendaftaran untuk gelombang 1 ini akan berakhir pada Senin, 29 Juni 2026.

PMB Sekolah Swasta Gratis Gelombang 1 dibuka untuk 70 persen dari total daya tampung kelas awal masing-masing sekolah.

Pendaftaran PMB Sekolah Swasta Gratis Jakarta 2026 dilakukan secara offline (luring) dengan datang langsung ke sekolah tujuan yang terdaftar sebagai sekolah swasta gratis.

Simak persyaratan dan mekanisme pendaftarannya di bawah ini.

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Mekanisme Pendaftaran PMB Sekolah Swasta Gratis Jakarta 2026

Mekanisme pendaftaran PMB Sekolah Swasta Gratis dilakukan secara luring (offline) langsung ke Satuan Pendidikan Swasta tujuan yang menjadi penerima Pendanaan Pendidikan.

Calon Murid Baru (CMB) menyiapkan dokumen persyaratan, antara lain:

Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta yang diterbitkan paling lambat tanggal 15 Juni 2025: Dokumen lain sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan swasta tujuan.

Syarat dan Ketentuan PMB Sekolah Swasta Gratis Jakarta 2026

Persyaratan dan ketentuan PMB Sekolah Swasta Gratis 226 mengacu pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 238 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru.

Berikut di antaranya:

Calon murid terdaftar dalam Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi DKI Jakarta paling lambat 15 Juni 2025 Calon Murid Baru (CMB) tidak terdaftar pada jenjang pendidikan yang dituju, dan melampirkan Surat Pernyataan Tidak Terdaftar Pada Jenjang yang Dituju di Sekolah Lain dengan bermaterai cukup CMB yang diterima pada PMB Sekolah Swasta Gratis, harus mengikuti peraturan pada sekolah yang menerima. Dalam hal CMB telah diterima dan daftar ulang melalui PMB Sekolah Swasta Gratis, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti PMB pada Sekolah Negeri, PMB Bersama, dan PMB Sekolah Swasta Gratis tahun berjalan dan tahun berikutnya. Pelaksanaan PMB Sekolah Swasta Gratis tidak dipungut dan tidak menerima biaya dari orang tua/wali CMB.

Jadwal PMB Sekolah Swasta Gratis Jakarta 2026

Gelombang 1