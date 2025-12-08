Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
9 dari 10 Pelanggan Puas dengan Jaminan Ketersediaan Suku Cadang Hyundai

Survei Hyundai menunjukkan hampir 90 persen pelanggan puas dengan program Jaminan Ketersediaan Suku Cadang 1x24 jam.

9 dari 10 Pelanggan Puas dengan Jaminan Ketersediaan Suku Cadang Hyundai
Istimewa
LAYANAN AFTERSALES HYUNDAI - Layanan Aftersales Hyundai Program Jaminan Ketersediaan Suku Cadang 1x24 jam meningkatkan rasa aman pelanggan. 

TRIBUNNEWS.COM – Survei after sales terbaru dari PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) mencatat bahwa hampir 90 persen pelanggan merasa puas dengan program Jaminan Ketersediaan Suku Cadang 1 x 24 jam dalam mendapatkan suku cadang.

Survei ini juga menunjukkan bahwa 31 persen responden mempertimbangkan layanan aftersales ketika membeli kendaraan.

Hasil survei ini menegaskan pentingnya kualitas aftersales dan ketersediaan suku cadang dalam menentukan keputusan pembelian dan pengalaman kepemilikan kendaraan.

Ju Hun Lee, Presiden Direktur PT Hyundai Motors Indonesia, menyatakan, “Komitmen Hyundai di Indonesia tidak hanya dari investasi. Tapi juga bagaimana Hyundai memberikan komitmen dalam terobosan layanan inovatif yaitu myHyundaiCare, keseluruhan pelayanan yang menyentuh setiap aspek interaksi dengan pelanggan”.

Fransiscus Soerjopranoto, Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia, menambahkan, “myHyundaiCare adalah bentuk nyata komitmen kami untuk melayani dan memberikan solusi bagi pelanggan mulai dari proses pembelian kendaraan, saat kepemilikan kendaraan, sampai dengan menjual kembali kendaraan. Salah satunya dalam masa kepemilikan, Hyundai menghadirkan rasa tenang kepada pelanggan melalui program Jaminan Ketersediaan Suku Cadang 1x24 jam.”

Nina Violenty, Chief Aftersales Officer PT Hyundai Motors Indonesia, menyampaikan, “Kami memahami bahwa kemudahan mendapatkan suku cadang sangat penting dalam menciptakan rasa tenang bagi pelanggan."

"Karena itu, Hyundai memastikan komponen yang dibutuhkan dapat tersedia dengan cepat melalui program Jaminan Ketersediaan Suku Cadang 1x24 jam yang didukung oleh jaringan dealer resmi Hyundai di seluruh Indonesia agar pelanggan dapat menjaga mobilitas tanpa hambatan," lanjutnya.

Cara Hyundai Pastikan Ketersediaan Suku Cadang

Kepastian ketersediaan suku cadang dari Hyundai hadir melalui program Jaminan Ketersediaan Suku Cadang 1x24 jam yang mencakup:

  • Jaminan 111 item fast-moving spare parts tersedia maksimal dalam 1x24 jam sejak pelanggan menandatangani Repair Order.
  • Jika suku cadang tidak tersedia dalam waktu yang ditentukan, pelanggan berhak mendapatkan komponen tersebut secara gratis.

Nina menambahkan, “Jumlah item suku cadang akan terus-menerus dievaluasi dan diperbanyak sesuai dengan tren penggunaan kendaraan.”

Program ini juga didukung dengan infrastruktur distribusi Hyundai yang mencakup Hyundai Parts Center seluas 1,2 hektar di Cikarang yang menyimpan lebih dari 30.000 item suku cadang serta lebih dari 100 dealer resmi Hyundai di seluruh Indonesia.

Fasilitas terintegrasi ini memastikan suku cadang dapat didistribusikan dengan cepat dan efisien untuk menjawab kebutuhan pelanggan.

Ketersediaan suku cadang yang terjamin memudahkan pelanggan dalam menjaga kondisi optimal kendaraan tanpa kendala waktu.

Pengalaman ini memperkuat rasa aman dan nyaman dalam kepemilikan kendaraan dan memperlihatkan peran penting layanan aftersales sebagai bagian dari komitmen Hyundai untuk menjaga kepuasan pelanggan.

Baca juga: Hyundai Ramaikan GJAW 2025, Saatnya Miliki Mobil Impian dengan Promo Menggiurkan!

Tags:
Hyundai
After Sales Service
Spare Parts
