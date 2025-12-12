Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SureColor G6030: Terobosan Printer Direct-to-Film Pertama dari Epson

Epson memperkenalkan SC-G6030, printer Direct-to-Film (DTFilm) pertama dari Epson yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri percetakan.

zoom-in SureColor G6030: Terobosan Printer Direct-to-Film Pertama dari Epson
Dok. Epson Indonesia
PRINTER CETAK PAKAIAN - Epson SC-G6030: Printer Direct-to-Film (DTF) pertama dalam format 32 inci, menghadirkan efisiensi tinggi, perawatan minimal, dan kualitas cetak luar biasa untuk produk pakaian. Solusi inovatif ini menawarkan cara yang andal dan efisien bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapabilitas mereka di pasar cetak pakaian. 

TRIBUNNEWS.COM Epson, pemimpin dalam industri percetakan profesional, memperkenalkan SC-G6030, printer Direct-to-Film (DTFilm) pertama dari Epson yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri percetakan yang terus berkembang. 

Dengan kapasitas tinta 1,6 liter dan tidak memerlukan banyak perawatan, solusi inovatif ini menawarkan cara yang andal dan efisien bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapabilitas mereka di pasar cetak pakaian.

Seiring dengan pergeseran tren industri dari metode Direct-to-Garment (DTG) ke DTFilm, seperti yang telah disorot oleh IDC pada kuartal kedua 2024, Epson bertujuan untuk memberdayakan pelanggan melalui teknologi mutakhir yang mampu mengikuti perubahan kebutuhan pasar.

Perawatan Bebas Repot dan Stabilitas Operasional yang Andal

SC-G6030 dirancang untuk menyederhanakan operasional dengan menghilangkan kebutuhan perawatan harian, menjadikannya solusi efisien untuk bisnis. Berbeda dari printer konvensional, printer ini hanya memerlukan pengocokan ringan tinta putih di pagi hari.

Printer DTFilm ini mengotomatiskan berbagai proses penting seperti pengecekan nozzle, penyesuaian dua arah dan umpan kertas, serta pengiriman pekerjaan cetak. Proses berjalan secara paralel, memungkinkan satu operator menangani beberapa unit sekaligus. Hasilnya, pekerjaan manual berkurang dan biaya operasional menurun secara signifikan.

Dalam hal perawatan, SC-G6030 menggunakan sistem wiper berbahan kain yang mudah dirawat dan hanya memerlukan penggantian bahan habis pakai secara berkala, berbeda dengan wiper karet pada printer konvensional yang perlu dibersihkan setiap hari. Unit wiper ini menggunakan sistem umpan kain, memastikan permukaan pembersih selalu segar dan mengurangi frekuensi perawatan. 

Printer dilengkapi sistem cap station dan suction cap yang dirancang untuk mengurangi kebutuhan perawatan manual. Sistem suction cap melakukan pembersihan otomatis menggunakan cairan perawatan untuk menghilangkan tinta kering di tepi cap, menjaga daya isap tetap optimal dan meningkatkan produktivitas.

SC-G6030 juga memiliki sistem sirkulasi tinta putih yang mencegah pengendapan, mengurangi risiko penyumbatan, dan menjaga kualitas cetak tetap konsisten. Tinta Epson UltraChrome DF diformulasikan agar mudah dipulihkan dari sedimentasi, dengan material spacer yang meningkatkan performa dan memastikan proses cetak berjalan lancar tanpa gangguan.

Performa Cetak Serbaguna dengan Komitmen terhadap Keberlanjutan

SC-G6030 menghadirkan berbagai mode cetak untuk memenuhi beragam kebutuhan pelanggan dan memperluas aplikasi pencetakan. Dengan kemampuan mencetak grafis full-color dalam waktu kurang dari 9 menit⊃1;, printer ini menawarkan kecepatan dan performa tinggi.

Tinta yang digunakan telah mengantongi sertifikasi Oeko-Tex® Eco Passport, terjamin bebas dari zat berbahaya serta memenuhi standar keselamatan dan lingkungan yang ketat.

SC-G6030 juga tersertifikasi Global Organic Textile Standard (GOTS), memastikan proses cetak yang ramah lingkungan, mulai dari bahan mentah hingga pelabelan produk akhir. 

Efisiensi Tinggi dan Desain Berorientasi Pada Pengguna

SC-G6030 menghadirkan berbagai fitur ramah pengguna yang meningkatkan efisiensi operasional. Fungsi pemotong bawaan dapat mencegah film terjatuh dari printer melalui sistem hitung mundur, sehingga meminimalkan limbah sekaligus meningkatkan produktivitas pasca-pemrosesan manual.

Fitur ini juga mengurangi risiko kerusakan hasil cetak. Selain itu, unit pasokan tinta berkapasitas 1,6 liter memungkinkan pencetakan dalam volume tinggi secara terus-menerus, dengan lebih sedikit interupsi akibat penggantian tinta sehingga membuatnya ideal untuk lingkungan produksi yang menuntut konsistensi dan produktivitas.

Dirancang untuk ruangan terbatas, SC-G6030 hadir dengan desain ringkas, menjadikannya ideal untuk ruang kerja kecil atau menantang. Luas tapaknya hanya 1,2 m⊃2; (1.608 mm x 745 mm), sehingga printer ini mudah ditempatkan di berbagai lingkungan cetak dan mudah dipindahkan.

Baca juga: Epson Luncurkan SureColor SC-S9130: Inovasi Warna Tajam untuk Industri Signage

Ruang kerja seluas 3,88 m⊃2; (2.118 mm x 1.834 mm) bukanlah masalah bagi SC-G6030 menjadikannya fleksibel di berbagai pengaturan industri. 

“Berkat SureColor G6030, Epson sekali lagi menetapkan standar baru dalam inovasi industri percetakan,” ujar Lina Mariani, Head of Vertical Business Epson Indonesia

“Printer Direct-to-Film berukuran 32 inci ini dirancang untuk menjawab permintaan yang terus meningkat akan solusi cetak yang efisien dan berkualitas tinggi. Dengan kapasitas tinta 1,6 liter dan kebutuhan perawatan minimal, SC-G6030 menawarkan keandalan bagi bisnis untuk meningkatkan produktivitas dan memangkas biaya operasional. Desain intuitif, fitur pemeliharaan otomatis, dan mode cetak yang fleksibel menjadikan printer ini solusi ideal bagi bisnis yang ingin menyederhanakan operasional sekaligus mengikuti tren industri dari DTG ke DTFilm," jelasnya.

Baca juga: Epson Hadirkan Seri Printer EcoTank Terbaru Dorong Produktivitas dan Efisiensi Bisnis Kecil

