Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Bisnis
LIVE ●
tag populer

Harga Cabai Naik, Mendag Budi Santoso: Setiap Akhir Tahun Selalu Begini

Budi Santoso menilai lonjakan harga cabai yang terjadi belakangan ini merupakan pola yang biasa terjadi setiap akhir tahun

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Endrapta I.P
Editor: Sanusi
zoom-in Harga Cabai Naik, Mendag Budi Santoso: Setiap Akhir Tahun Selalu Begini
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
HARGA CABAI - Lonjakan harga cabai yang terjadi belakangan ini merupakan pola yang biasa terjadi setiap akhir tahun 

Ringkasan Berita:
  • Harga bawang merah di Pontianak dibanderol Rp 20 ribu-38 ribu per kg, tergantung ukurannya
  • mengaku telah bertemu dengan para champion atau para petani cabai unggulan untuk membahas kondisi harga pada penghujung tahun ini

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menilai lonjakan harga cabai yang terjadi belakangan ini merupakan pola yang biasa terjadi setiap akhir tahun.

Mengacu data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag, sepanjang 1–12 Desember 2025, rata-rata harga cabai merah keriting secara nasional naik 3,07 persen dari Rp 58.700 per kilogram (kg) menjadi Rp 60.500 per kg.

Baca juga: Harga Bawang Merah dan Cabai Naik, Mendag Sebut karena Cuaca Ekstrem

Kenaikan lebih tinggi terjadi pada cabai rawit merah yang melesat 23,58 persen dari Rp 59.800 per kg ke Rp 73.900 per kg.

Sebaliknya, harga cabai merah besar justru turun 2,17 persen dari Rp 59.800 per kg menjadi Rp 58.500 per kg.

Budi mengaku telah bertemu dengan para champion atau para petani cabai unggulan untuk membahas kondisi harga pada penghujung tahun ini.

Rekomendasi Untuk Anda

Dari pertemuan itu, ia mendapat informasi bahwa tren kenaikan cabai memang selalu terjadi pada akhir tahun.

"Beliau menyampaikan memang kan hampir setiap akhir tahun selalu begini ya," kata Budi di kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (12/12/2025).

Baca juga: Mendag Budi Sebut Jadi Eksportir Tak Harus Punya Produk Sendiri, Cukup Jadi Agregator

Ia menjelaskan, tahun ini kenaikan terjadi karena proses cabai terhambat cuaca, sehingga hasilnya tidak maksimal.

Pada tahun lalu, masalahnya berbeda, yaitu banyak tanaman cabai terserang penyakit dan rontok.

"Kalau tahun lalu kan karena beliau bilang penyakit kalau enggak salah, banyak yang rontok tahun lalu," ujar Budi.

"Kalau tahun ini beliau bilang produksinya cukup cuman karena kendala cuaca sehingga panennya enggak bisa maksimal," jelasnya.

Budi juga sempat mengecek harga pangan langsung di Pasar Flamboyan, Pontianak, Kalimantan Barat, pada 11 Desember 2025. Di sana, harga cabai merah besar berada di kisaran Rp 55 ribu–57 ribu per kg.

Menurut dia, tidak ada kenaikan yang signifikan pada harga cabai tersebut.

"Enggak dua kali lipat [naiknya]," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Sport

Megawati Kembali ke Liga Voli Korea, Megatron Ingin Reuni dengan Red Sparks

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Nasional

Kaleidoskop 2025: 10 Isu Perselingkuhan Paling Disorot, Jenderal Polri, Selebgram hingga Eks Menteri

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Harga cabai naik
Mendag Budi Santoso
Pontianak
Kemendag
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

JMFW 2026 Catat Transaksi USD 19,51 Juta, Bukti Daya Saing Modest Fashion Indonesia

JMFW 2026 Catat Transaksi USD 19,51 Juta, Bukti Daya Saing Modest Fashion Indonesia

DAMRI Buka Rute Pontianak-Palangkaraya, Langsung Tanpa Transit, Cek Tarif Tiketnya

DAMRI Buka Rute Pontianak-Palangkaraya, Langsung Tanpa Transit, Cek Tarif Tiketnya

BizzInsight

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas