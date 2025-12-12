Harga Cabai Naik, Mendag Budi Santoso: Setiap Akhir Tahun Selalu Begini

Ringkasan Berita: Harga bawang merah di Pontianak dibanderol Rp 20 ribu-38 ribu per kg, tergantung ukurannya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menilai lonjakan harga cabai yang terjadi belakangan ini merupakan pola yang biasa terjadi setiap akhir tahun.

Mengacu data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag, sepanjang 1–12 Desember 2025, rata-rata harga cabai merah keriting secara nasional naik 3,07 persen dari Rp 58.700 per kilogram (kg) menjadi Rp 60.500 per kg.

Kenaikan lebih tinggi terjadi pada cabai rawit merah yang melesat 23,58 persen dari Rp 59.800 per kg ke Rp 73.900 per kg.

Sebaliknya, harga cabai merah besar justru turun 2,17 persen dari Rp 59.800 per kg menjadi Rp 58.500 per kg.

Budi mengaku telah bertemu dengan para champion atau para petani cabai unggulan untuk membahas kondisi harga pada penghujung tahun ini.

Dari pertemuan itu, ia mendapat informasi bahwa tren kenaikan cabai memang selalu terjadi pada akhir tahun.

"Beliau menyampaikan memang kan hampir setiap akhir tahun selalu begini ya," kata Budi di kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (12/12/2025).

Ia menjelaskan, tahun ini kenaikan terjadi karena proses cabai terhambat cuaca, sehingga hasilnya tidak maksimal.

Pada tahun lalu, masalahnya berbeda, yaitu banyak tanaman cabai terserang penyakit dan rontok.

"Kalau tahun lalu kan karena beliau bilang penyakit kalau enggak salah, banyak yang rontok tahun lalu," ujar Budi.

"Kalau tahun ini beliau bilang produksinya cukup cuman karena kendala cuaca sehingga panennya enggak bisa maksimal," jelasnya.

Budi juga sempat mengecek harga pangan langsung di Pasar Flamboyan, Pontianak, Kalimantan Barat, pada 11 Desember 2025. Di sana, harga cabai merah besar berada di kisaran Rp 55 ribu–57 ribu per kg.

Menurut dia, tidak ada kenaikan yang signifikan pada harga cabai tersebut.

"Enggak dua kali lipat [naiknya]," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.