Jelang Libur Nataru 2025/2026, 133.780 Tiket Kapal Pelni Ludes Terjual

Ringkasan Berita: PELNI menyiapkan 25 kapal penumpang dan 30 kapal perintis dengan total 639.635 tiket untuk melayani masa angkutan laut Nataru 2025/2026.

Hingga 10 Desember 2025, penjualan tiket telah mencapai 133.780 atau naik 12,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Seluruh kapal PELNI telah dilengkapi peralatan keselamatan melebihi standar internasional, dan tiket dapat dibeli melalui berbagai channel resmi termasuk aplikasi PELNI Mobile, website, gerai ritel, dan layanan perbankan mitra.

TRIBUNNEWS.COM - PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) memastikan kesiapan optimal dalam melayani masyarakat pada masa angkutan laut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) yang berlangsung mulai 11 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026 sesuai ketetapan Kementerian Perhubungan.

Sebagai Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa pelayaran, PELNI saat ini mengoperasikan 25 kapal penumpang yang melayani 511 ruas dengan 1.359 rute dan menyinggahi 74 pelabuhan.

Selain angkutan penumpang, PELNI juga melayani 30 trayek kapal perintis yang menjadi sarana aksesibilitas bagi mobilitas penduduk di wilayah 3TP, dimana kapal perintis menyinggahi 230 pelabuhan dengan total 522 ruas.

Dalam menghadapi peak season Nataru 2025/2026, PELNI menyiapkan 25 kapal penumpang dan 30 kapal perintis dengan ketersediaan tiket mencapai 639.635 tiket.

"Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 20 Desember atau H-5 dengan prediksi mencapai 26.855 orang. Sementara puncak arus balik diperkirakan terjadi pada 5 Januari 2026 dengan estimasi 24.718 orang," ujar Direktur Utama PELNI Tri Andayani dalam Press Release di laman resminya pelni.co.id, dikutip Jumat (12/12/2025).

Diketahui, per tanggal 10 Desember 2025, penjualan tiket kapal PELNI untuk keberangkatan 11 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026 telah mencapai 133.780 tiket.

Jumlah tersebut mengalami peningkatan 12,3 persen dibandingkan penjualan tiket pada periode yang sama tahun 2024.

Sementara itu, Direktur Usaha Angkutan Penumpang PELNI Nuraini Dessy menyampaikan, bahwa sebaran kapal penumpang PELNI pada periode Nataru kali ini masih didominasi cluster tengah dengan mobilitas tertinggi dari wilayah Makassar dan Bau-Bau.

"PELNI memproyeksikan total penumpang pada peak season Nataru ini mencapai 555.962 penumpang atau meningkat dibandingkan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk mendukung kelancaran angkutan tahun ini, PELNI juga menambah estimasi 66 ruas trayek baru," jelas Dessy.

Standar Keselamatan Kapal PELNI

Dari sisi keselamatan, PELNI memastikan seluruh kapal telah dilengkapi alat keselamatan yang melebihi ketentuan internasional.

Pada kapal penumpang tersedia 216 lifeboat, 1.468 life-raft, 70.671 life-jacket, 376 life-buoy dan 25 Marine Evacuation System (MES) dengan daya tampung keselamatan hingga 61.191 orang.

Sementara pada kapal perintis tersedia 84 lifeboat, 600 life-raft, 16.253 life-jacket dan 310 life-buoy dengan daya tampung keselamatan 19.438 orang.

Tiket kapal PELNI ini berlaku di seluruh channel pembelian tiket kapal PELNI, seperti aplikasi PELNI Mobile, website PELNI, contact center 162, loket cabang, fitur Lifestyle BCA Mobile, Sukha by Livin Mandiri, BNI agen46, dan BRImo, jaringan Indomaret dan OMI mitra Indogrosir, jaringan Alfamart dan Alfamidi, ATA Tour, Fastpay, easybook.com, via.com, MMBC, Darmawisata Indonesia hingga Versa dan Topindo.

Untuk pembayaran, PELNI sudah bekerja sama dengan Bank BTN, BRIVA, BNI Virtual Account, Permata Bank, Mandiri Virtual Account, Indomaret dan OMI mitra Indogrosir, jaringan Alfamart dan Alfamidi, iSaku, Finpay, dan Fastpay.