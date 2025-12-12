Proyeksi Ekonomi 2026 Menurut James Riady: Fundamental Makro Ekonomi Indonesia Solid

Ringkasan Berita: Dunia saat ini semakin terfragmentasi yang terlihat pada kompetisi negara besar semakin tajam, aliansi global yang bergeser, dan konflik yang berpotensi meluas.

Di sisi lain ekonomi Indonesia akan terus bertumbuh dengan sejumlah paramater positif yang ditorehkan terutama di sektor perekonomian

James Riady mengatakan Indonesia punya kombinasi langka yakni stabilitas politik, kekuatan demografi, sumber daya alam, percepatan digital, dan basis manufaktur yang terus tumbuh.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia Bidang Luar Negeri James Riady mengatakan fokus Presiden Prabowo Subianto pada ketahanan pangan, hilirisasi, kesehatan, pertahanan, dan pembangunan jembatan-seribu-jembatan memberikan arah nasional yang jelas.

Demikian disampaikan James Riady pada 'Kadin Friday Breakfast, Pertemuan Penutup Tahun' yang diadakan di Hotel Aryadutta, Jakarta, Jumat (12/12/20225).

Menurut James Indonesia punya kombinasi langka yakni stabilitas politik, kekuatan demografi, sumber daya alam, percepatan digital, dan basis manufaktur yang terus tumbuh.

"Dalam dunia yang terfragmentasi, Indonesia justru semakin menarik," ujar Chairman Lippo Group ini.

Dunia Menjelang Akhir 2025

Menjelang akhir tahun 2025, James mengatakan situasi global saat ini memasuki masa sulit dan tidak menentu.

"Saat kita menutup tahun ini, dunia berada dalam kondisi yang sangat rapuh. Secara geopolitik, kita memasuki era yang paling tidak terduga dalam beberapa dekade dimana kompetisi negara besar semakin tajam dan aliansi global bergeser. Konflik yang dulu regional kini berpotensi meluas," ujarnya.

Demikian pula secara ekonomi, lembaga-lembaga dunia seperti IMF, World Bank, ECB, OECD menggambarkan ekonomi global sebagai melambat, terfragmentasi, dan sedang mengalami transformasi besar.

James Riady membeberkan sejumlah masalah global saat ini:

• Perdagangan dunia melemah.

• Rantai pasok direstrukturisasi demi keamanan, bukan lagi sekadar efisiensi.

• Utang publik di banyak negara berada pada puncak tertinggi.

• Perlombaan teknologi bergerak lebih cepat daripada kemampuan regulasi mengikutinya. Secara finansial, kerentanan baru muncul.

• Banyak aset berada di posisi rentan karena valuasinya telah naik terlalu cepat dalam beberapa tahun terakhir, sehingga sensitif terhadap kenaikan suku bunga, perlambatan ekonomi, atau koreksi pasar global.

• Sistem perbankan di beberapa negara belum pulih sepenuhnya karena masih membawa tekanan dari kredit bermasalah, kerugian portofolio akibat suku bunga tinggi, dan lemahnya kepercayaan pasar sehingga guncangan kecil pun dapat memperbesar risiko instabilitas keuangan.

• Era suku bunga “lebih tinggi untuk lebih lama” menjadi tekanan nyata bagi dunia usaha menjelang 2026.

Bagaimana global pada 2026 mendatang?

James Riady mengatakan tahun 2026 akan menjadi tahun pemilu di negara-negara kunci.

Mulai dari pemilu sela di Amerika Serikat, pemilu umum di Brasil, pemilu nasional di Bangladesh, hingga pemilu penting di beberapa negara Eropa yang semuanya dapat membawa dampak besar bagi pasar dan stabilitas global.

Menurut James Riady 2026 berpotensi menjadi tahun di mana banyak hal dapat berjalan salah dimana perlambatan ekonomi global yang lebih tajam, proteksionisme dan pembatasan ekspor yang meningkat, ketidakstabilan energi, konflik berkepanjangan dengan dampak ekonomi besar, dan disrupsi teknologi yang melampaui kemampuan adaptasi.

Inilah realitas dunia yang sedang kita hadapi.

Bagaimana Proyeksi Indonesia Tahun 2026?