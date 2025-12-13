Kemenhub Perpanjang Layanan Mudik Motor Gratis Diangkut Kereta hingga 5 Januari 2026

Ringkasan Berita: Periode pendaftaran program Motis dibuka pada 1 sampai 29 Desember 2025 dan 1 sampao 4 Januari 2026..

Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui nusantara.kemenhub.go.id.

Layanan Motis Nataru 2025/2026 akan hadir pada dua lintas utama, yaitu. Lintas Utara dan Lintas Tengah.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perkeretaapian (D.JKA) Kementerian Perhubungan memperpanjang layanan Angkutan Motor Gratis (Motis) periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026) dengan kereta api hingga 5 Januari 2026.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Arif Anwar menyebut, keputusan untuk memperpanjang periode layanan Motis didasari pada tingginya minat dan antusiasme masyarakat untuk mengikuti program ini pada masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

"Alhamdulillah per hari ini (12/12) pukul 20.00 WIB tadi, sudah ada 1.844 unit motor dengan 3.052 penumpang terdaftar akan mengikuti program Motis Nataru 2025/2026," ungkap Arif dalam keterangannya, Sabtu (13/12/2025).

Periode pendaftaran program Motis dibuka pada 1 sampai 29 Desember 2025 dan 1 sampao 4 Januari 2026 dengan periode pengangkutan pada 23 sampai 30 Desember 2025 serta 2 sampai 5 Januari 2026.

"Kami optimis seluruh kuota Motis yang kami sediakan sebanyak 5.568 unit motor dan 12.720 penumpang dapat terpenuhi dengan animo masyarakat yang tinggi ini," tegas dia.

Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui nusantara.kemenhub.go.id maupun secara offline dengan mendatangi lokasi pendaftaran beberapa stasiun kereta seperti Stasiun Jakarta Gudang, Stasiun Tangerang, Stasiun Bekasi, Stasiun Depok Baru, Stasiun Cirebon Prujakan, Stasiun Tegal.

Kemudian Stasiun Pekalongan, Stasiun Semarang Tawang, Stasiun Purwokerto, Stasiun Kebumen, Stasiun Kutoarjo, Stasiun Lempuyangan dan Stasiun Purwosari.

Sebagai informasi, layanan Motis Nataru 2025/2026 akan hadir pada dua lintas utama, yaitu. Lintas Utara dan Lintas Tengah.

Pada layanan Motis Lintas Utara, kereta akan berhenti untuk melayani masyarakat di stasiun-stasiun berikut:

1. Stasiun Jakarta Gudang

2. Stasiun Pasar Senen (khususpenumpang)

3. Stasiun Bekasi (khusus penumpang)

4. Stasiun Cirebon Prujakan

5. Stasiun Tegal