Libur Natal dan Tahun Baru 2026

Daftar Promo Tiket Kereta Cepat Whoosh Selama Periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

KCIC memberikan berbagai promo untuk pengguna kereta cepat Whoosh selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

KERETA CEPAT WHOOSH - Penumpang turun dari Kereta Cepat Whoosh setibanya di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta, Rabu (29/10/2025). Berikut daftar promo tiket kereta cepat Whoosh untuk periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM – PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memberikan promo tiket kereta cepat Whoosh Jakarta-Bandung.

Promo ini terdiri dari potongan harga tiket, penawaran cashback hingga Rp 100.000, serta program khusus dari berbagai kanal pembelian untuk periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Whoosh sendiri merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara, melayani rute Jakarta-Bandung dengan kecepatan hingga 350 km/jam.

Layanan ini menawarkan pengalaman transportasi modern yang aman, efisien waktu, dan ramah lingkungan karena menggunakan tenaga listrik.

Berikut detail mengenai promo tiket kereta cepat Whoosh.

Baca juga: Daftar Lokasi, Fasilitas, dan Tarif Parkir Inap Kendaraan Roda 2 dan 4 di Stasiun Whoosh

Daftar Promo

Dikutip dari laman resmi KCIC, berikut beberapa promo tiket kereta cepat Whoosh yang bisa diklaim:

1. Diskon Tiket Whoosh Rp25.000

- Periode keberangkatan: 10–15 Desember 2025

- Pemesanan mulai 10 Desember 2025

- Channel pembelian: Aplikasi Whoosh, website ticket.kcic.co.id, Access by KAI, Livin’ by Mandiri, BRImo, Wondr by BNI, Tiket.com, dan Traveloka.

2. Cashback hingga Rp100.000 di Traveloka

- Kode promo 12WHOOSH

- Cashback Traveloka Poin hingga 2 persen (maksimal Rp100.000)

- Minimum transaksi Rp500.000 untuk perjalanan Round Trip (PP)

- Periode promo : hingga 5 januari 2026

Halaman 1/2
12
Tags:
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)
Whoosh
diskon
Promo
Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
Nataru
