Emiten Perhotelan Percepat Pelunasan Kredit di OK Bank

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pollux Hotels Group Tbk (POLI) mengambil langkah finansial agresif dengan melunasi fasilitas kredit investasi kepada OK Bank sebelum jatuh tempo.

Aksi korporasi ini untuk menjaga disiplin pengelolaan arus kas perseroan di tengah dinamika industri properti dan perhotelan dan mencerminkan efektivitas pemanfaatan pembiayaan perbankan dalam mendukung eksekusi proyek yang terukur dan tepat waktu.

Direktur Bisnis OK Bank, Vincentia M. Djuniwati Wijaya menilai POLI memiliki fundamental yang solid dan rekam jejak kerja sama yang positif. Menurutnya, seluruh kewajiban kredit dapat diselesaikan lebih cepat tanpa kendala selama masa kerja sama.

“Kami melihat Pollux memiliki fundamental yang kuat. Pengalaman kami selama bekerja sama juga sangat baik. Pinjaman yang diberikan dapat dilunasi lebih cepat sebelum jatuh tempo fasilitas bank, dan sejauh ini tidak ada kendala sama sekali,” ujar Vincentia dikutip Senin (15/12/2025).

Sebelumnya, perseroan sudah mempercepat pelunasan utang ke Bank BNI senilai Rp100 miliar untuk memperbaiki struktur keuangan perusahaan di tengah kebutuhan modal.

Kredit tersebut diperoleh pada 2024 untuk mendukung pembangunan sejumlah hotel baru di bawah grup Pollux.

Ia menambahkan, profesionalisme manajemen dan kemampuan eksekusi proyek menjadi faktor utama yang menopang kepercayaan OK Bank ke debiturnya ini. “Manajemen sangat profesional, dan di lapangan kami melihat seluruh proyek dapat ter-deliver tepat waktu,” lanjutnya.

Presiden Direktur Pollux Hotels Group Tbk (POLI), Handojo Koentoro Setyadi bilang, percepatan pelunasan kredit merupakan buah dari proses pembiayaan yang dilandasi penilaian menyeluruh serta komitmen perseroan menjaga disiplin finansial.

“Proses kredit ini melalui tahapan yang panjang, mulai dari penilaian, approval, hingga evaluasi. Fasilitas ini diberikan karena adanya penilaian yang objektif terhadap kondisi manajemen dan tim kami,” ujar Handojo.

Ia menegaskan, kepercayaan perbankan menjadi aset strategis dengan nilai jangka panjang bagi POLI, sekaligus membuka ruang pendanaan yang lebih luas ke depan.

“Kepercayaan yang kami dapatkan nilainya sangat besar. Kami berharap hal ini berdampak positif dan semakin memperkuat kepercayaan bank-bank lain terhadap POLI,” katanya.

Handojo menegaskan komitmen perseroan mengoptimalkan dukungan perbankan secara bertanggung jawab guna menghasilkan kinerja yang sejalan dengan ekspektasi seluruh pemangku kepentingan.

“Ini menjadi pilar penting untuk menunjukkan bagaimana kami memanfaatkan dana perbankan secara maksimal dengan hasil yang sesuai harapan kedua belah pihak,” tambahnya.

Selain menandai pelunasan kredit lebih awal, momen ini juga menegaskan eratnya kolaborasi bisnis antara POLI dan OK Bank yang berkembang secara berkelanjutan.