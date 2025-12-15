Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Bisnis
LIVE ●
tag populer
Harga Emas

Harga Emas Antam Hari Ini, 15 Desember 2025: Naik Tipis Rp2.000 per Gram, Jadi Rp2.464.000

Harga emas hari ini, Senin (15/12/2025), naik di level Rp2.464.000 per gramnya. Simak rincian harga emas terbaru per gram berikut ini.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Oktaviani Wahyu Widayanti
Editor: Nuryanti
zoom-in Harga Emas Antam Hari Ini, 15 Desember 2025: Naik Tipis Rp2.000 per Gram, Jadi Rp2.464.000
Tribun Medan/Danil Siregar
EMAS ANTAM - Pegawai menunjukkan emas Antam yang dijual di Butik Emas Logam Mulia PT. Aneka Tambang (Antam), Medan, Selasa (7/10/2025). Berikut harga emas Antam terbaru pada hari ini. Senin (15/12/2025). 

TRIBUNNEWS.COM - Harga emas Antam mengalami perubahan hari ini, Senin (15/12/2025).

Harga terbaru emas Antam hari ini adalah Rp2.464.000 per gramnya.

Mengutip dari logammulia.com, harga emas Antam mengalami kenaikan harga tipis dari hari sebelumnya, sebanyak Rp2.000.

Sementara, harga buyback emas hari ini naik Rp2.000, jadi Rp2.324.000 per gram.

Harga buyback emas Antam adalah harga yang didapatkan ketika pemegang emas Antam ingin menjualnya.

Perhitungan harga emas tersebut hanya berlaku di kantor pelayanan Antam Pulo Gadung, Jakarta.

Gerai penjualan emas Antam lainnya bisa jadi mematok harga berbeda.

Rekomendasi Untuk Anda

Emas Antam adalah produk logam mulia dalam bentuk emas batangan yang diproduksi oleh PT Aneka Tambang Tbk (Antam), sebuah BUMN Indonesia.

Emas ini memiliki kadar kemurnian 99,99 persen atau 24 karat dan diakui secara global dengan sertifikasi dari London Bullion Market Association (LBMA). 

Baca juga: IHSG Hari Ini Berpotensi Menguat Lagi, Berikut Saham yang Diborong dan Dibuang Asing

Harga Emas pada Senin (15/12/2025), dalam berbagai pecahan:

Harga emas batangan 0,5 gram: Rp1.282.000

Harga emas batangan 1 gram: Rp2.464.000

Harga emas batangan 2 gram: Rp4.868.000

Harga emas batangan 3 gram: Rp7.277.000

Harga emas batangan 5 gram: Rp12.095.000

Harga emas batangan 10 gram: Rp24.135.000

Sport

Megawati Kembali ke Liga Voli Korea, Megatron Ingin Reuni dengan Red Sparks

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Halaman 1/3
123
Tags:
emas
Antam
Pulo Gadung
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

BizzInsight

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas