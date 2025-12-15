Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Minat Bekerja di Luar Negeri? 10 Negara Ini Tawarkan 353.487 Lowongan 

Saat ini terdapat total 353.487 lowongan kerja di berbagai negara dengan mengacu pada data Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia.

Penulis: Gita Irawan
Editor: Choirul Arifin
Tribunnews/Gita Irawan
LOWONGAN KERJA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtaruddin di acara penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian P2MI dengan 14 mitra kerja di kantor P2MI, Jakarta, Senin (15/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Saat ini terdapat total 353.487 lowongan kerja di 10 negara dengan mengacu pada data Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI).
  • Sektor pekerjaan yang dibuka untuk pekerja migran asal Indonesia adalah sektor kesehatan, pekerja domestik, manufaktur, perikanan, peternakan, perkebunan, pertanian, hospitality, konstruksi, anak buah kapal, tukang las dan jasa-jasa lain.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabar baik untuk masyarakat Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. Saat ini terdapat total 353.487 lowongan kerja di berbagai negara dengan mengacu pada data Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) yang tercatat hingga 8 Desember 2025.

Data tersebut terungkap saat Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtaruddin menyampaikan sambutannya usai penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian P2MI dengan 14 mitra kerja di kantor P2MI, Jakarta pada Senin (15/12/2025).

Dalam data tersebut ada 10 negara yang membutuhkan beserta rincian jumlah pekerja yang dibutuhkan.

Berikut ini 10 negara dan jumlah lowongannya berdasarkan data SIP2MI aktif untuk penempatan melalui skema P to P:

1. Taiwan: 201.227 lowongan

2. Malaysia: 23.896 lowongan

3. Hong Kong: 19.153 lowongan

4. Singapura: 13.115 lowongan

5. Turki: 10.369 lowongan

6. Bulgaria: 3.041 lowongan

7. Uni Emirat Arab: 2.490 lowongan

8. Brunei Darussalam: 2.016 lowongan

9. Polandia: 1.699 lowongan

10. Italia: 983 lowongan.

Sumber: Tribunnews.com
