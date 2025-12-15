ASDP Kerahkan 222 Kapal Layani Angkutan Nataru 2025/2026

Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Penulis: Nitis Hawaroh
Editor: Sanusi
Tribunnews.com/Nitis Hawaroh
ASDP NATARU 2025/2026 - Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo, dia memproyeksikan bahwa ASDP melayani sebanyak 868.622 unit kendaraan dan 547.348 orang pada periode angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Senin (15/12/2025). 
Ringkasan Berita:
  • Ada dua lintasan yang diprediksi paling ramai yakni Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk
  • Kapal yang akan dioperasikan pada lintasan Ketapang-Gilimanuk sebanyak 34 kapal dari sebelumnya 28 kapal

 


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengerahkan sebanyak 222 kapal yang terdiri dari 135 kapal komersial dan 87 kapal perintis, untuk melayani angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026).

Direktur Utama PT ASDP Heru Widodo menyatakan, ada dua lintasan yang diprediksi paling ramai yakni Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk.

Baca juga: ASDP Bakal Layani 868 Ribu Kendaraan Periode Nataru 2025/2026

Heru bilang, untuk lintasan Merak-Bakauheni akan mengoperasikan sebanyak 33 kapal per hari. Jumlah ini meningkat dari sebelumnya 28 kapal pada periode angkutan Nataru 2024.

Sedangkan kapal yang akan dioperasikan pada lintasan Ketapang-Gilimanuk sebanyak 34 kapal dari sebelumnya 28 kapal.

"Setiap peak season pasti kita akan menambah armada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, untuk tahun ini kita tambah menjadi 33 kapal per hari di lintasan Merak Bakauheni dan yanga da di Ketapang gilimanuk itu 34 kapal," tutur Heru saat Konferensi Pers di Kantor ASDP, Senin (15/12/2025).

Heru menyatakan, ASDP juga menyiapkan dua kapal ekspres sebagai pilihan masyarakat dalam melakukan penyeberangan di lintasan Merak-Bakauheni.

Baca juga: ASDP Tetapkan Radius Pembelian Tiket Kapal Penyeberangan untuk Cegah Calo Saat Periode Nataru

"Sudah kita operasikan jadi seluruh masyarakat juga bisa memilih armada mana yang ingin mereka gunakan, yaitu ekspres 1 dan ekspres 2," tutur dia.

Heru menegaskan bahwa lintasan Ketapang-Gilimanuk menjadi rute paling banyak dikunjungi periode angkutan Nataru 2025/2026.

"Biasanya kalau Natal Tahun Baru ini yang paling ramai adalah di Ketapang Gilimanuk, karena memang rata-rata mereka ingin melaksanakan libur tahun baru menuju ke Bali," ungkap Heru.

Pada periode Nataru 2025/2026 ini sebanyak 15 lintasan menjadi lintasan prioritas berada di bawah koordinasi 15 cabang pada 33 pelabuhan.

Baca juga: ASDP Relokasi KMP Jatra II untuk Mobilisasi Bantuan Logistik Banjir Sumatera

Lintasan tersebut meliputi Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, Jangkar-Lembar, Kayangan-Pototano, Tanjung Api-api-Tanjung Kelian, Telaga Pungur-Lembar.

Kariangau-Penajam, Bajoe-Kolaka, Bira-Pamatata, Bitung-Ternate, Hunimua-Waipirit, Bolok-Rote.

Adapun berdasarkan proyeksi, pergerakan penumpang di 15 lintasan pantauan nasional diperkirakan mencapai 547 ribu orang, kendaraan diprediksi mencapai 868 ribu unit. Sementara kepadatan diperkirakan terjadi pada 23-24 Desember 2025.

Sumber: Tribunnews.com
Tribunnews
