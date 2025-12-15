Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Bisnis
LIVE ●
tag populer

Kementerian Koperasi Resmikan Command Center untuk Perkuat Pengawasan dan Mitigasi Risiko

Command Center menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan akurasi data, pengawasan dan efektivitas pengambilan kebijakan di sektor koperasi.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Lita Febriani
Editor: Seno Tri Sulistiyono
zoom-in Kementerian Koperasi Resmikan Command Center untuk Perkuat Pengawasan dan Mitigasi Risiko
GO/Tribunnews.com/Lita Febriani
COMMAND CENTER KOPERASI - Peresmian Command Center Kementerian Koperasi di Gedung Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin (15/12/2025). Fasilitas ini diharapkan menjadi tulang punggung penguatan tata kelola koperasi nasional berbasis data dan digitalisasi. 

Ringkasan Berita:
  • Command Center menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan akurasi data, pengawasan dan efektivitas pengambilan kebijakan di sektor koperasi.
  • Minimnya publisitas dan hilangnya materi koperasi dari kurikulum pendidikan membuat badan usaha berbasis gotong royong ini perlahan meredup dari percakapan publik.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Koperasi resmi meluncurkan Command Center sebagai pusat data dan kendali untuk memantau kondisi koperasi eksisting, serta perkembangan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 

Fasilitas ini diharapkan menjadi tulang punggung penguatan tata kelola koperasi nasional berbasis data dan digitalisasi.

Command Center tersebut berlokasi di Gedung Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta Selatan dan diresmikan langsung oleh Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono, pada Senin (15/12/2025).

Kehadiran Command Center menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan akurasi data, pengawasan dan efektivitas pengambilan kebijakan di sektor koperasi.

Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono mengatakan, selama ini Kementerian Koperasi menerapkan pendekatan self-declare terhadap koperasi-koperasi yang ada. Namun, tingkat kepatuhan penyampaian laporan dari koperasi masih relatif rendah.

Baca juga: Guru Besar UNPAD: Transformasi Digital Koperasi Harus Disertai Mitigasi Risiko & Kepatuhan Cyber Law

Rekomendasi Untuk Anda

"Kita memang mengusulkan dengan pendekatan self-declare terhadap koperasi-koperasi yang ada. Tetapi kalau dilihat dari persentase penyampaian laporan, data-data yang masuk ke Kementerian Koperasi relatif tidak begitu tinggi," tutur Ferry saat peresmian Command Center, Senin (15/12/2025).

Melalui pendekatan digitalisasi, Kementerian Koperasi berharap dapat terhubung langsung dengan koperasi untuk melakukan monitoring, evaluasi dan kategorisasi koperasi-koperasi yang sudah eksisting, di luar program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Ferry menyoroti masih adanya laporan mengenai koperasi yang bermasalah. Kondisi tersebut mendorong perlunya sistem peringatan dini (early warning system) agar potensi masalah dapat diidentifikasi sejak awal.

"Kami seringkali mendapatkan laporan dari koperasi-koperasi yang sudah bermasalah. Oleh karena itu, kami memandang perlu ada semacam early warning system supaya sejak awal kita sudah bisa membuat langkah-langkah preventif," ungkapnya.

Command Center ini akan berfungsi sebagai sarana mitigasi risiko dan pengawasan kegiatan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Didalamnya terdapat sistem informasi manajemen yang dirancang untuk memantau kinerja dan perkembangan koperasi secara berkelanjutan.

Kementerian Koperasi memutuskan membangun Command Center yang mampu mengoordinasikan, menyinkronkan dan mengintegrasikan berbagai sistem, serta data dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Agrinas Pangan Nusantara sebagai mitra pelaksana dari Kementerian Koperasi.

"Alhamdulillah kami berhasil membangun Command Center yang ke depan bisa terus kita sempurnakan dan Insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua, dalam rangka melaksanakan amanat Bapak Presiden," terang Ferry.

Keberadaan Command Center menjadi fondasi penting agar pada tahun depan pembangunan fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan operasionalisasinya dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Super Skor

Ranking Malaysia Anjlok setelah Disanksi FIFA, Harimau Malaya Bakal di Bawah Timnas Indonesia

Super Skor

Daftar Skuad AC Milan untuk Piala Super Italia: Krisis Penyerang, Allegri Panggil Ibrahimovic Junior

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Kementerian Koperasi
mitigasi
Ferry Joko Juliantono
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

KPK: Dampak Korupsi Dahsyat, Bencana Alam dan Kebijakan Buruk Tak Lepas dari Perilaku Koruptif

KPK: Dampak Korupsi Dahsyat, Bencana Alam dan Kebijakan Buruk Tak Lepas dari Perilaku Koruptif

Banjir Bandang di Sumatera, Pemerintah Diminta Perkuat Mitigasi dan Kebijakan Bencana Nasional

Banjir Bandang di Sumatera, Pemerintah Diminta Perkuat Mitigasi dan Kebijakan Bencana Nasional

BizzInsight

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas