Sidang Kabinet Paripurna, Menko Airlangga Singgung Work From Hambalang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan penerapan kerja dari mana saja atau work from anywhere, saat libur tahun baru mulai tanggal 29 sampai 31 Desember 2025.

Usulan tersebut disampaikan Airlangga saat mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (15/12/2025).

Dalam kesempatan itu, Menko Airlangga juga sempat menyinggung penerapan kerja dari Hambalang atau work from Hambalang, untuk jajaran kabinet merah putih.

Diketahui Hambalang merupakan daerah di Kabupaten Bogor Jawa Barat, sekaligus kediaman Presiden RI Prabowo Subianto yang kerap dijadikan tempat rapat dengan kabinetnya.

"Nah oleh karena itu kami usulkan, karena ada tanggal 29, 30, dan 31, yang diantaranya juga diantara libur, pak, kami usul untuk work from anywhere and everywhere. Karena keluarga gak bergerak kalau orang tuanya, ayahnya gak jalan, Pak. Jadi ini kami usulkan. Tapi work from hambalang juga boleh, itu yang paling penting," kata Airlangga seraya tertawa ringan.

Selain soal usulan WFA, Menko Airlangga juga memaparkan berbagai stimulus pemerintah untuk mendorong pergerakan masyarakat dan konsumsi selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026).

Dia menyebut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menyiapkan berbagai diskon transportasi yang berlaku mulai 20 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Diskon tersebut diantaranya tiket kereta api 30 persen, angkutan laut Pelni 20 persen ASDP hingga 13 persen dan diskon tiket pesawat.

"Itu tanggalnya dari tanggal 20 Desember sampai dengan 10 Januari, Pak Presiden. Nah libur anak-anak sekolah itu mulai tanggal 22 sampai dengan tanggal 3. Nah oleh karena itu kami usulkan jumlah perjalanan selama libur, pada waktu lebaran sampai dengan 104 juta perjalanan, dan Desember ini diperkirakan bisa di atas 100 juta," tegas Airlangga.

Dari sisi konsumsi, Airlangga menyebut hampir seluruh pusat perbelanjaan menggelar program diskon hingga 80 persen selama Desember. Dia menargetkan transaksi dari program tersebut diperkirakan mencapai Rp 30 triliun.

"Kemudian belanja di Indonesia saja, hampir semua pusat perbelanjaan memberikan transaksi sampai diskon 80 persen, Pak Presiden. Nah ini target transaksinya 30 triliun, Pak. Kami lihat di pasar sudah mulai rame, Pak Presiden," tutur dia.

Sementara untuk sektor ritel modern dan ritel kecil juga menargetkan sebesar Rp 56 triliun selama periode 1 sampai 31 Desember 2025. Dengan demikian, total belanja masyarakat pada Desember diproyeksikan mencapai Rp 120 triliun.

"Nah ini mudah-mudahan akan mendorong pertumbuhan dari segi konsumsi," ungkap dia.