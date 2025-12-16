Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Harga Emas Antam Hari Ini, 16 Desember 2025: Stagnan di Level Rp2.464.000 per Gram

Harga emas hari ini, Selasa (16/12/2025), stagnan di level Rp2.464.000 per gramnya. Simak rincian harga emas terbaru per gram berikut ini.

Penulis: Oktaviani Wahyu Widayanti
Editor: Nanda Lusiana Saputri
EMAS ANTAM - Pegawai menunjukkan emas Antam yang dijual di Butik Emas Logam Mulia PT. Aneka Tambang (Antam), Medan, Selasa (7/10/2025). Berikut rincian harga emas Antam terbaru pada hari ini, Selasa (16/12/2025). 

TRIBUNNEWS.COM - Harga emas Antam tidak mengalami perubahan hari ini, Selasa (16/12/2025).

Harga terbaru emas Antam hari ini tetap stagnan di level Rp2.464.000 per gramnya.

Mengutip dari logammulia.com, harga emas Antam tidak mengalami perubahan sama sekali.

Sementara, harga buyback emas hari ini stabil di level Rp2.324.000 per gram.

Harga buyback emas Antam adalah harga yang didapatkan ketika pemegang emas Antam ingin menjualnya.

Perhitungan harga emas tersebut hanya berlaku di kantor pelayanan Antam Pulo Gadung, Jakarta.

Gerai penjualan emas Antam lainnya bisa jadi mematok harga berbeda.

Emas Antam adalah produk logam mulia dalam bentuk emas batangan yang diproduksi oleh PT Aneka Tambang Tbk (Antam), sebuah BUMN Indonesia.

Emas ini memiliki kadar kemurnian 99,99 persen atau 24 karat dan diakui secara global dengan sertifikasi dari London Bullion Market Association (LBMA). 

Baca juga: Harga Emas Antam Hari Ini, 15 Desember 2025: Naik Tipis Rp2.000 per Gram, Jadi Rp2.464.000

Harga Emas pada Selasa (16/12/2025), dalam berbagai pecahan:

Harga emas batangan 0,5 gram: Rp1.282.000

Harga emas batangan 1 gram: Rp2.464.000

Harga emas batangan 2 gram: Rp4.868.000

Harga emas batangan 3 gram: Rp7.277.000

Harga emas batangan 5 gram: Rp12.095.000

Harga emas batangan 10 gram: Rp24.135.000

