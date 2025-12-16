PLN Berupaya Maksimal Pulihkan Listrik di Aceh, DPR Minta Masyarakat Diminta Bersabar

Ringkasan Berita: Pemulihan listrik di Aceh belum sepenuhnya pulih setelah banjir bandang melanda sejumlah wilayah itu akhir November 2025 lalu.

Berbagai kendala yang harus dihadapi oleh petugas di lapangan tidaklah mudah.

Prabowo meminta maaf dan PLN telah berupaya memulihkan listrik pascabencana di Aceh.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Listrik di Aceh, terutama wilayah yang terdampak banjir, belum sepenuhnya pulih hingga hari ini.

Oleh karena itu pemulihannya dilakukan secara bertahap karena infrastruktur listrik rusak parah akibat banjir bandang.

Selain itu banyak jalur transmisi melewati daerah banjir dan longsor sehingga sulit dijangkau serta hujan deras berkelanjutan menghambat perbaikan.

Presiden minta maaf

Presiden Prabowo Subianto bahkan telah meminta maaf jika listrik belum sepenuhnya menyala terutama di area Aceh Tamiang.

"Pemerintah akan turun akan membantu semuanya, saya minta maaf kalau masih ada yang belum, kita sedang bekerja keras, mungkin listrik yang belum ya, listrik," kata Prabowo kepada para pengungsi di Desa Sukajadi, Karang Baru, Aceh Tamiang, Jumat (12/12/2024).

Prabowo menyatakan, bahwa ia akan selalu berusaha.

Meski ia tidak memungkiri, situasi di lapangan kadang menyulitkan.

Upaya PLN sudah maksimal

Ketua Komisi III DPR Aceh, Aisyah Ismai menilai kerja PT PLN (Persero) dalam memulihkan listrik pascabencana di Aceh sudah dilakukan secara sangat maksimal.

Ia menyebut petugas di lapangan menghadapi area lokasi yang berat, akses yang rusak, serta cuaca yang tidak menentu sehingga proses pemulihan membutuhkan waktu lebih panjang.

“Petugas PLN sudah bekerja tanpa henti di tengah kondisi yang sulit. Banyak titik yang hanya bisa ditembus setelah akses dibuka atau setelah peralatan berat masuk ke lokasi,” ujarnya dikutip dari Kontan.co.id.

Menurutnya, tingkat kerusakan infrastruktur kelistrikan serta keterisolasian sejumlah daerah membuat langkah pemulihan tidak bisa dilakukan seketika.