Skor Keterbukaan Informasi Danareksa Tembus 96,20 di KIP 2025

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa kembali menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan dan tata kelola perusahaan yang baik dengan mempertahankan predikat tertinggi sebagai “Badan Publik Informatif” dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025.

Dalam penilaian yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) RI di Jakarta, Selasa (16/12/2025), Danareksa meraih skor impresif 96,20, sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu badan publik paling transparan di Indonesia. Capaian ini menegaskan konsistensi Holding BUMN Danareksa dalam menjadikan transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik dan pemangku kepentingan.

Direktur Utama Holding BUMN Danareksa, Yadi Jaya Ruchandi, mengatakan bahwa keterbukaan informasi merupakan elemen strategis yang tidak terpisahkan dari peran Danareksa sebagai strategic holding yang menaungi dan mengoptimalkan 14 entitas lintas sektor.

“Sebagai strategic holding yang menaungi dan mengoptimalisasi 14 entitas lintas sektor, kami menyadari bahwa keterbukaan informasi merupakan elemen kunci dalam membangun kepercayaan publik dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, mempertahankan predikat ‘Informatif’ di tengah dinamika bisnis yang semakin kompleks adalah bukti bahwa integritas dan transparansi telah menjadi DNA di Holding BUMN Danareksa,” ujar Yadi.

Prestasi yang diraih Danareksa pada tahun ini dinilai semakin istimewa mengingat ketatnya proses monitoring dan evaluasi (Monev) KIP 2025. Berdasarkan data Komisi Informasi Pusat, dari total 63 BUMN yang menjadi objek penilaian, hanya 39 BUMN yang berhasil meraih kualifikasi “Informatif” dengan rentang nilai 90–100.

Dengan skor 96,20, kualitas keterbukaan informasi Danareksa tercatat jauh melampaui Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Nasional 2025 yang berada di angka 66,43 atau dalam kategori “Sedang”. Hal ini menunjukkan kesiapan Danareksa dalam mendukung pencapaian IKIP 2025 yang telah ditetapkan sebagai Program Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Yadi menambahkan, komitmen terhadap transparansi dan keterbukaan informasi juga sejalan dengan peta jalan transformasi bisnis Danareksa, khususnya dalam mempercepat pengembangan klaster Kawasan Industri yang modern, terintegrasi, dan berdaya saing global.

“Predikat ‘Informatif’ memberikan sinyal kuat kepada pasar dan investor bahwa Holding BUMN Danareksa mengelola aset negara dengan tata kelola unggul atau Good Corporate Governance, akuntabel, dan terbuka. Kami berharap hal ini dapat mendorong masuknya arus investasi global, membuka lapangan kerja, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional sejalan dengan visi Asta Cita pemerintah,” tutup Yadi.