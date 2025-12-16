Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Bisnis
LIVE ●
tag populer

Komisi XI DPR Ingatkan PP 28/2024 & Rancangan Permenkes Bisa Tekan Ekonomi dan Penerimaan Negara

DPR menyoroti potensi dampak ekonomi dari terbitnya PP 28/2024 beserta aturan turunannya, Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). 

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Reza Deni
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Komisi XI DPR Ingatkan PP 28/2024 & Rancangan Permenkes Bisa Tekan Ekonomi dan Penerimaan Negara
Istimewa
KONTRIBUSI CHT- Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. Ia menyoroti besarnya kontribusi Cukai Hasil Tembakau (CHT) terhadap penerimaan negara yang berpotensi terdampak Permenkes. 

Ringkasan Berita:
  • Komisi XI DPR RI menyoroti dampak ekonomi dari terbitnya PP 28/2024 dan rancangan Permenkes sebagai aturan turunannya. 
  • Regulasi ini mengatur transformasi kesehatan, termasuk pengendalian zat adiktif, keamanan pangan, tenaga kesehatan, serta isu ibu dan anak.
  • Wakil Ketua Komisi XI, Dolfie Othniel Frederic Palit, menilai regulasi yang tumpang tindih antarkementerian berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan menekan penerimaan negara.
 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi XI DPR RI menyoroti potensi dampak ekonomi dari terbitnya PP 28/2024 beserta aturan turunannya: Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). 

Komisi XI DPR RI membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Moneter, dan Sektor Jasa Keuangan,

Adapun PP 28/2024 adalah Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Aturan ini mencakup pengaturan rinci untuk transformasi kesehatan, termasuk pengendalian zat adiktif (tembakau, rokok elektronik), keamanan pangan, pendayagunaan tenaga kesehatan (termasuk WNA), serta isu kesehatan ibu dan anak, dengan tujuan utama melindungi kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda. 

Regulasi yang dinilai tumpang tindih antarkementerian itu dikhawatirkan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi hingga menekan penerimaan negara.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga (K/L) agar setiap kebijakan yang diterbitkan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi dan selaras dengan agenda pembangunan nasional.

Rekomendasi Untuk Anda

“Kalau K/L hanya membelanjakan APBN tanpa kebijakan yang mendorong nilai tambah, pertumbuhan ekonomi tidak akan bergerak,” kata Dolfie kepada wartawan, Selasa (16/12/2025).

Dia menekankan sekitar 75 persen sektor ekonomi berada di bawah kewenangan kementerian teknis. Karena itu, peran kementerian tidak cukup sebatas pengelolaan anggaran, melainkan harus diikuti kebijakan yang memperkuat sektor yang mereka pimpin.

“Kementerian harus berani membuat terobosan, bukan justru menerbitkan regulasi yang saling bertabrakan dan mengganggu stabilitas ekonomi,” kata dia.

Dolfie juga menyoroti pentingnya kerangka kebijakan yang selaras antarkementerian. Menurutnya, regulasi tanpa logical framework pemerintah berisiko menimbulkan ketidakpastian dan menghambat iklim usaha.

Minta pemerintah siapkan strategi alternatif

Sorotan Komisi XI menguat setelah muncul polemik terkait PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes yang dinilai berpotensi menimbulkan dampak ekonomi serius jika tidak disertai mitigasi fiskal yang matang.

Pemerintah pun diminta menyiapkan strategi alternatif untuk mengantisipasi penurunan penerimaan negara, khususnya dari sektor cukai.

“Regulasi yang tumpang tindih bukan hanya menekan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha,” ujar Dolfie.

Kontribusi besar CHT

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Nasional

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Pasca-Banjir Bandang, Gus Ipul: Kita Bisa Atasi ya, Pak Mualem

Nasional

Kaleidoskop 2025: 10 Isu Perselingkuhan Paling Disorot, Jenderal Polri, Selebgram hingga Eks Menteri

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Komisi XI DPR
PermenKes
tembakau
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Industri Tembakau Tertekan, DPR Minta Pemerintah Susun Kebijakan Jangka Panjang Nasional

Industri Tembakau Tertekan, DPR Minta Pemerintah Susun Kebijakan Jangka Panjang Nasional

Sasar Kelompok Marginal, Program Inkubasi Bisnis Empower Academy Berlangsung 6-8 Bulan

Sasar Kelompok Marginal, Program Inkubasi Bisnis Empower Academy Berlangsung 6-8 Bulan

BizzInsight

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas