Profil Zulkieflimansyah, Eks Gubernur Nusa Tenggara Barat Kini Diangkat Jadi Komisaris Semen Gresik

Ringkasan Berita: PT Semen Gresik merombak susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

PT Semen Gresik mengangkat Zulkieflimansyah sebagai Komisaris per 12 Desember 2025

Zulkieflimansyah merupakan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat periode 2018-2023.

TRIBUNNEWS.COM – PT Semen Gresik yang merupakan anak usaha dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) baru saja mengumumkan perombakan sususan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi baru.

Perombakan susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi tersebut di unggah di akun Instagram @semengresik.id

PT Semen Gresik dikenal sebagai perusahaan yang memproduksi semen dengan kualitas kuat, hasil halus, daya rekat tinggi, serta proses produksi yang memperhatikan aspek ramah lingkungan dan inovasi teknologi.

Perusahaan ini merupakan bagian dari SIG Group, salah satu produsen semen terbesar di Indonesia, dengan pabrik di Rembang dan mengedepankan visi pembangunan berkelanjutan.

Adapun posisi Komisaris PT Semen Gresik terbaru, salah satunya dijabat oleh Zulkieflimansyah.

Berikut Tribunnews sajikan profil dan sepak terjang dari Zulkieflimansyah.

Profil dan rekam jejak

Dikutip dari Wikipedia, Zulkieflimansyah dikenal sebagai seorang politisi, akademisi, hingga ekonom.

Pria kelahiran Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada 18 Mei 1972 saat ini resmi menjabat sebagai Komisaris PT Semen Gresik.

Sebelum ditunjuk menjadi Komisaris PT Semen Gresik, Zulkieflimansyah memiliki rekam jejak karier yang mentereng.

Ia diketahui pernah menjadi staf pengajar dan peneliti di berbagai institusi pendidikan tinggi di Indonesia.

Bahkan ia pun pernah ditunjuk menjadi Direktur Riset Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Berkat prestasinya yang gemilang, Zulkieflimansyah mendapat pengakuan sebagai Peneliti Muda Terbaik Indonesia dalam bidang ekonomi dan manajemen oleh LIPI.

Karier politik

Zulkieflimansyah kemudian mulai terjun ke dunia politik dan terpilih menjadi Anggota DPR RI periode 2004 hingga 2009.

Kemudian pada 2009, ia kembali mencalonkan diri dan kembali terpilih sebagai Anggota DPR RI hingga 2014.

Pada periode 2014-2019, Zulkieflimansyah mendapatkan kepercayaan untuk menjadi Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Litbang.