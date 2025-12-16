Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Bisnis
LIVE ●
tag populer
Profil dan Sosok

Profil Zulkieflimansyah, Eks Gubernur Nusa Tenggara Barat Kini Diangkat Jadi Komisaris Semen Gresik

PT Semen Gresik mengangkat mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah sebagai Komisaris.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: David AdiAdi
Editor: Tiara Shelavie
zoom-in Profil Zulkieflimansyah, Eks Gubernur Nusa Tenggara Barat Kini Diangkat Jadi Komisaris Semen Gresik
Dok. Pemprov NTB
PEROMBAKAN DEWAN DIREKSI - Zulkieflimansyah mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat periode 2018 hingga 2023 kini diangkat menjadi Komisaris PT Semen Gresik pada 12 Desember 2025. Berikut profil dan rekam jejak kariernya 

Ringkasan Berita:
  • PT Semen Gresik merombak susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi
  • PT Semen Gresik mengangkat Zulkieflimansyah sebagai Komisaris per 12 Desember 2025
  • Zulkieflimansyah merupakan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat periode 2018-2023.

TRIBUNNEWS.COM – PT Semen Gresik yang merupakan anak usaha dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) baru saja mengumumkan perombakan sususan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi baru.

Perombakan susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi tersebut di unggah di akun Instagram @semengresik.id

PT Semen Gresik dikenal sebagai perusahaan yang memproduksi semen dengan kualitas kuat, hasil halus, daya rekat tinggi, serta proses produksi yang memperhatikan aspek ramah lingkungan dan inovasi teknologi. 

Perusahaan ini merupakan bagian dari SIG Group, salah satu produsen semen terbesar di Indonesia, dengan pabrik di Rembang dan mengedepankan visi pembangunan berkelanjutan.

Adapun posisi Komisaris PT Semen Gresik terbaru, salah satunya dijabat oleh Zulkieflimansyah.

Berikut Tribunnews sajikan profil dan sepak terjang dari Zulkieflimansyah.

Baca juga: Pemerintah Tetapkan Pabrik Semen Gresik di Rembang Sebagai Objek Vital Nasional

Profil dan rekam jejak

Rekomendasi Untuk Anda

Dikutip dari Wikipedia, Zulkieflimansyah dikenal sebagai seorang politisi, akademisi, hingga ekonom.

Pria kelahiran Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada 18 Mei 1972 saat ini resmi menjabat sebagai Komisaris PT Semen Gresik.

Sebelum ditunjuk menjadi Komisaris PT Semen Gresik, Zulkieflimansyah memiliki rekam jejak karier yang mentereng.

Ia diketahui pernah menjadi staf pengajar dan peneliti di berbagai institusi pendidikan tinggi di Indonesia.

Bahkan ia pun pernah ditunjuk menjadi Direktur Riset Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Berkat prestasinya yang gemilang, Zulkieflimansyah mendapat pengakuan sebagai Peneliti Muda Terbaik Indonesia dalam bidang ekonomi dan manajemen oleh LIPI.

Karier politik

Zulkieflimansyah kemudian mulai terjun ke dunia politik dan terpilih menjadi Anggota DPR RI periode 2004 hingga 2009.

Kemudian pada 2009, ia kembali mencalonkan diri dan kembali terpilih sebagai Anggota DPR RI hingga 2014.

Pada periode 2014-2019, Zulkieflimansyah mendapatkan kepercayaan untuk menjadi Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Litbang.

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Super Skor

Ranking Malaysia Anjlok setelah Disanksi FIFA, Harimau Malaya Bakal di Bawah Timnas Indonesia

Halaman 1/3
123
Tags:
PT Semen Gresik
dewan komisaris
Komisaris PT Semen Gresik
Gubernur Nusa Tenggara Barat
Profil dan Sosok
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

BizzInsight

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas