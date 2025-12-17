Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Bisnis
LIVE ●
tag populer

Komitmen Transparansi Publik, Taspen Raih Predikat Informatif untuk Keenam Kalinya

PT TASPEN kembali meraih Predikat Informatif 2025 dari Komisi Informasi Pusat dengan skor 98,61, menegaskan komitmen transparansi dan akuntabilitas.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Content Writer
zoom-in Komitmen Transparansi Publik, Taspen Raih Predikat Informatif untuk Keenam Kalinya
Dok. Taspen
PENCAPAIAN TASPEN - Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi Pusat, Samrotunnajah Ismail (kiri) memberikan penghargaan kepada Direktur Utama PT TASPEN (Persero), Rony Hanityo Aprianto (kanan) di Bidakara Hotel Jakarta, pada Senin (15/12/2025). 

TRIBUNNEWS.COM - PT TASPEN (Persero) kembali meraih predikat Informatif dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, membuktikan komitmennya dalam hal keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Predikat Informatif merupakan bentuk apresiasi tertinggi untuk Badan Publik yang telah mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Samrotunnajah Ismail selaku Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi Pusat kepada Direktur Utama PT TASPEN (Persero), Rony Hanityo Aprianto.

Acara penghargaan yang dihadiri oleh 387 Badan Publik di Indonesia dari berbagai kategori mulai dari Kementerian, Lembaga Non Kementerian, Badan Usaha Milik Negara hingga Perguruan Tinggi, berlangsung di Bidakara Hotel Jakarta, pada Senin (15/12/2025).

Corporate Secretary TASPEN, Henra, menyatakan “Keterbukaan informasi merupakan hak peserta TASPEN dan seluruh masyarakat. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam mengawasi kinerja TASPEN, sehingga membantu TASPEN dalam meningkatkan operasional dan layanan TASPEN."

"Penghargaan ini bukan sekadar pencapaian, melainkan penegasan bahwa TASPEN di era kepemimpinan yang baru menempatkan transparansi sebagai pilar utama dalam menjalankan amanah," lanjutnya.

"Kami berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan akan terus memperkuat tata kelola perusahaan demi memberikan rasa aman dan kepastian bagi seluruh peserta TASPEN. Ini adalah fondasi kami dalam membangun kembali dan memperkuat kepercayaan publik,"  tutup Henra.

Baca juga: Perkuat Digitalisasi Layanan Publik, Andal by TASPEN Raih Penghargaan Transformasi Bisnis 2025

Rekomendasi Untuk Anda

Predikat Informatif 2025 menjadi pencapaian keenam sejak tahun 2019 bagi TASPEN dengan perolehan skor 98,61, membuktikan komitmen tegas TASPEN pada transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan perusahaan.

TASPEN berkomitmen dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan memberikan pelayanan informasi yang transparan kepada para peserta dan masyarakat melalui ketersediaan informasi yang dapat diakses pada kanal resmi TASPEN meliputi Website TASPEN www.taspen.co.id.

Website PPID TASPEN eppid.taspen.co.id, media sosial resmi TASPEN, aplikasi Andal by Taspen, dan Pelayanan Kantor Cabang.

Hingga November 2025, TASPEN telah menerima sebanyak 128 permohonan informasi melalui PPID TASPEN serta 11.295 permintaan informasi dan 12.068 pengaduan melalui TASPEN Care, dengan tingkat penyelesaian mencapai 100 persen.

Melalui penghargaan ini, TASPEN menegaskan kepatuhan dan keaktifannya dalam menyediakan informasi publik dengan akses yang mudah, cepat, dan akurat kepada masyarakat, khususnya informasi bagi para peserta TASPEN (Aparatur Sipil Negara (ASN), Pejabat Negara, dan Pensiunan).

TASPEN berkomitmen mewujudkan layanan yang transparan untuk memberikan rasa aman dan kepastian masa depan bagi setiap ASN. Bersama TASPEN, kebahagiaan ASN dibangun sejak langkah pertama pengabdian, menghadirkan kepastian akan perlindungan, manfaat pensiun yang terjaga, dan masa depan yang direncanakan dengan tenang.

Langkah ini selaras dengan Visi dan Misi TASPEN dalam mewujudkan perusahaan yang unggul, terpercaya dan berkelanjutan, juga turut mendukung program pemerintah, termasuk Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dalam keterbukaan informasi terhadap publik dengan menyediakan akses pada setiap informasi, sehingga menjadi badan usaha yang informatif, profesional, dan transparan.

Baca juga: TASPEN Kembali Raih Predikat Most Trusted Company pada IGCG 2025

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Sport

Megawati Kembali ke Liga Voli Korea, Megatron Ingin Reuni dengan Red Sparks

Internasional

Viral Suami di Jepang Punya 520 Selingkuhan, sang Istri Justru Menjadikannya Inspirasi Membuat Komik

Tags:
transparansi publik
predikat Informatif
PT Taspen
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

TASPEN Salurkan Manfaat JKK bagi Keluarga ASN yang Gugur Saat Bertugas di Peru

TASPEN Salurkan Manfaat JKK bagi Keluarga ASN yang Gugur Saat Bertugas di Peru

Tak Bisa Lagi Diam-diam, Reses Anggota DPR Wajib Diunggah di Aplikasi

Tak Bisa Lagi Diam-diam, Reses Anggota DPR Wajib Diunggah di Aplikasi

BizzInsight

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Konsistensi Grup Merdeka Tegaskan Komitmen ESG dan Keberlanjutan Bukan Sekadar Slogan

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Jangan Asal Klik Link Undian Hadiah! Ini 3 Cara Amankan Diri dari Penipuan Digital

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci

Sampoerna Tetap Pimpin Pasar, Inovasi dan Kontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Rakyat jadi Kunci
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas