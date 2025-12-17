Harga Emas Antam Hari Ini, 17 Desember 2025: Naik di Level Rp2.470.000 per Gram

TRIBUNNEWS.COM - Harga emas Antam mengalami perubahan hari ini, Rabu (17/12/2025).

Harga terbaru emas Antam hari ini adalah Rp2.470.000 per gramnya.

Mengutip dari logammulia.com, harga emas Antam mengalami kenaikan harga dari hari sebelumnya, sebanyak Rp6.000.

Sementara, harga buyback emas hari ini naik Rp6.000, jadi Rp2.330.000 per gram.

Harga buyback emas Antam adalah harga yang didapatkan ketika pemegang emas Antam ingin menjualnya.

Perhitungan harga emas tersebut hanya berlaku di kantor pelayanan Antam Pulo Gadung, Jakarta.

Gerai penjualan emas Antam lainnya bisa jadi mematok harga berbeda.

Emas Antam adalah produk logam mulia dalam bentuk emas batangan yang diproduksi oleh PT Aneka Tambang Tbk (Antam), sebuah BUMN Indonesia.

Emas ini memiliki kadar kemurnian 99,99 persen atau 24 karat dan diakui secara global dengan sertifikasi dari London Bullion Market Association (LBMA).

Harga Emas pada Rabu (17/12/2025), dalam berbagai pecahan:

Harga emas batangan 0,5 gram: Rp1.285.000

Harga emas batangan 1 gram: Rp2.470.000

Harga emas batangan 2 gram: Rp4.880.000

Harga emas batangan 3 gram: Rp7.295.000

Harga emas batangan 5 gram: Rp12.125.000

Harga emas batangan 10 gram: Rp24.195.000