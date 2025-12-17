Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
KRL Commuter Line Bogor-Jakarta Kembali Normal Pasca Gangguan Pergantian Wesel 

KRL Commuter Line di lintas Bogor–Jakarta Kota, sempat mengalami gangguan penggantian wesel di antara Stasiun Bogor dan Stasiun Cilebut.

Penulis: Nitis Hawaroh
Editor: Choirul Arifin
zoom-in KRL Commuter Line Bogor-Jakarta Kembali Normal Pasca Gangguan Pergantian Wesel 
Tribunnews/Choirul Arifin
GANGGUAN KRL - Rangkaian kereta KRL Commuterline di Stasiun Bogor. Perjalanan Commuter Line di lintas Bogor–Jakarta Kota, sempat mengalami gangguan akibat adanya penggantian wesel di antara Stasiun Bogor dan Stasiun Cilebut pada Rabu (17/12/2025). 
Ringkasan Berita:
  • Perjalanan Commuter Line di lintas Bogor–Jakarta Kota, sempat mengalami gangguan akibat adanya penggantian wesel di antara Stasiun Bogor dan Stasiun Cilebut, Rabu (17/12/2025) pagi.
  • Saat ini, perjalanan Commuter Line di lintas Bogor–Cilebut sudah dapat dilayani secara normal. 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perjalanan Commuter Line di lintas Bogor–Jakarta Kota, sempat mengalami gangguan akibat adanya penggantian wesel di antara Stasiun Bogor dan Stasiun Cilebut pada Rabu (17/12/2025).

Mengutip akun media sosial Instagram @jabodetabek24info, terjadi penumpukan penumpang KRL di Stasiun Cilebut dan Stasiun Depok, imbas perbaikan wesel tersebut.

"Sekitar pukul 05.00 WIB perjalanan KRL Commuter Line sempat mengalami gangguan akibat perbaikan wesel di lintas Stasiun Bogor-Cilebut. Kondisi tersebut menyebabkan penumpukan penumpang di sejumlah setasiun termasuk Stasiun Cilebut dan Depok," tulisnya. 

Sedangkan menurut pihak KAI Commuter Line, perjalanan kereta di lokasi tersebut diberlakukan satu jalur secara bergantian selama proses penanganan berlangsung.

"Perjalanan Commuter Line di lokasi menggunakan satu jalur secara bergantian. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya," tulis pihak KRL Commuter Line mengutip akun media sosial X @CommuterLine.

Pihak KRL Commuter Line menyebut, petugas terkait telah menyelesaikan pekerjaan penggantian wesel. Saat ini, perjalanan Commuter Line di lintas Bogor–Cilebut sudah dapat dilayani secara normal. 

Meski demikian, masih diberlakukan pembatasan kecepatan demi menjaga keselamatan perjalanan.

Baca juga: KAI Commuter Operasikan Rangkaian KRL Baru Buatan INKA di Lintas Bogor 

"Saat ini perjalanan Commuter Line di lokasi dapat dilayani secara normal dan masih terdapat pembatasan kecepatan. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya," tulisnya.

Sejumlah penumpang mengeluhkan sulitnya menaiki kereta line Bogor-Jakarta Kota. Akun media sosial X bernama @listy mengungkapkan bahwa penumpang dari Stasiun Universitas Indonesia sulit mendapat kereta lantaran kondisi kereta menuju Jakarta Kota sudah penuh.

Baca juga: Mobil Tertemper KRL di Perlintasan Tanpa Palang di Pademangan Jakut

"Banyakin kereta berangkat dari Depok plis, ini dari UI aja enggak bisa masuk," tulisnya.

Akun lain bernama @Mas_Boet menuliskan "Efeknya parah banget tumpah nih banyak yang enggak terangkut termasuk saya dari jam 8 kurang penuh terus," tulis dia.

 

 

Sumber: Tribunnews.com
