Cetak SDM Unggul, Taspen Sabet Penghargaan Excellence in Learning Experience

TRIBUNNEWS.COM - Komitmen PT TASPEN (Persero) dalam menghadirkan program pembelajaran sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdampak kembali mendapatkan pengakuan.

TASPEN berhasil meraih penghargaan Excellence in Learning Experience dalam ajang 20th Annual MarkPlus Conference dan Markplus Institute Learning Excellence Awards (MILEA) 2025 yang diselenggarakan oleh MCorp dan Philip Kotler Center for ASEAN Marketing.

Penghargaan ini diterima oleh Capability Development Dept Head TASPEN, Tria Dessi Putri, di Jakarta, Kamis (11/12), sebagai apresiasi atas keberhasilan kolaborasi strategis TASPEN dan MarkPlus dalam program Corporate Leadership Training.

Corporate Secretary TASPEN, Henra, menyampaikan “Penghargaan ini menjadi motivasi dan semangat baru bagi kami untuk terus berinovasi dalam pengembangan kompetensi insan TASPEN. Kami percaya bahwa pemimpin yang kompeten adalah fondasi dari tata kelola perusahaan yang baik dan kunci untuk menjaga kepercayaan para peserta."

"TASPEN akan terus memperkuat dan menghadirkan pembelajaran yang progresif agar mampu menjawab kebutuhan perusahaan dan memberikan layanan terbaik bagi peserta TASPEN di seluruh Indonesia, serta mampu menghadapi tantangan transformasi di masa depan," lanjutnya.

Penghargaan MILEA dengan kategori Experience merupakan bentuk apresiasi dalam merancang dan menghadirkan pembelajaran yang inovatif dan solusi pembelajaran berdampak tinggi, serta memastikan pengalaman belajar yang efektif, interaktif, dan berkelanjutan.

Penghargaan ini menunjukkan bahwa TASPEN yang berkolaborasi dengan MarkPlus telah menjalankan training dan proyek yang mampu meningkatkan kompetensi kepemimpinan insan TASPEN sehingga berhasil menciptakan berbagai inovasi yang dapat mempercepat dan mempermudah layanan, perbaikan sistem, hingga penguatan budaya kinerja di TASPEN.

Program Corporate Leadership Training adalah salah satu contoh program pembelajaran inovatif yang ada di TASPEN. Program pembelajaran ini dirancang khusus untuk memperkuat kompetensi inti kepemimpinan di TASPEN, meliputi Driving Innovation, Digital Leadership, Leading Change, Customer Focus, Strategic Orientation, dan Driving Execution.

Selain itu, melalui serangkaian kegiatan coaching dan pendampingan, program ini secara signifikan berdampak positif terhadap perusahaan, karena mampu mewujudkan insan TASPEN yang siap dan kompeten dalam menghadapi perubahan dan mendorong transformasi berkelanjutan sehingga TASPEN dapat terus meningkatkan kualitas layanan dan sistem operasional perusahaan.

TASPEN berkomitmen mewujudkan layanan yang transparan untuk memberikan rasa aman dan kepastian masa depan bagi setiap ASN.

Bersama TASPEN, kebahagiaan ASN dibangun sejak langkah pertama pengabdian, menghadirkan kepastian akan perlindungan, manfaat pensiun yang terjaga, dan masa depan yang direncanakan dengan tenang.

Sebagai salah satu bentuk komitmen dalam meningkatkan SDM insan TASPEN, langkah ini sejalan dengan Visi dan Misi TASPEN dalam mewujudkan perusahaan yang unggul, terpercaya dan berkelanjutan, juga turut mendukung program pemerintah, termasuk Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapabilitas pemimpin BUMN yang adaptif dan inovatif.

